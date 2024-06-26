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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Жара возвращается в Белгородскую область

В Белгородской области после нескольких дней дождей изменится погода

26 июня 2024, 13:39
Фото: Изображение Midjourney

Жара возвращается в Белгородскую область

27 июня небольшие дожди возможны лишь ночью, днём же осадков не ожидается. Потеплеет при этом до +27 ºС, сообщили в МЧС.
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Погода

В Белгородской области в четверг, 27 июня, ожидается переменная облачность. Ночью пройдёт небольшой дождь при +10…+15 ºС.

Днём осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется до +22…+27 ºС. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

В Белгороде же, согласно актуальному прогнозу Гидрометцентра, осадков не ожидается вплоть до субботы, 29 июня. Жара в городе будет постепенно нарастать: от +26 ºС в четверг до +30 ºС в субботу.

Напомним, что ранее стало известно, как сильно может измениться климат в Белгороде через 60 лет.

Как в Чечне или Ростовской области: каким может быть климат в Белгороде через 60 лет?
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