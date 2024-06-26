В Белгородской области после нескольких дней дождей изменится погода

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В Белгородской области в четверг, 27 июня, ожидается переменная облачность. Ночью пройдёт небольшой дождь при +10…+15 ºС.
Днём осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется до +22…+27 ºС. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 8-13 м/с.
В Белгороде же, согласно актуальному прогнозу Гидрометцентра, осадков не ожидается вплоть до субботы, 29 июня. Жара в городе будет постепенно нарастать: от +26 ºС в четверг до +30 ºС в субботу.
Напомним, что ранее стало известно, как сильно может измениться климат в Белгороде через 60 лет.