Способы получения ВНЖ в Турции

Долгосрочный турецкий ВНЖ выдается после восьмилетней жизни в стране по краткосрочному икамету, а также беженцам и вынужденным переселенцам. Для получения долгосрочного икамета нельзя получать соцпомощь в последние три года, а также необходимо иметь достаточный доход для содержания семьи. Долгосрочный икамет не может быть выдан, если иностранец отсутствовал в Турции больше года без весомой причины (к ним относятся обучение, лечение и госслужба за границей).