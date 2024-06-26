Способы получения ВНЖ в Турции

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Не секрет, что в настоящее время Турция ужесточила правила и условия получения ВНЖ для россиян. Несмотря на это, страна по-прежнему привлекает иммигрантов высоким уровнем жизни, мягким климатом, вкусной национальной кухней, а также благоприятными условиями для работы и бизнеса.
Вид на жительство в Турции представляет собой икамет (ikamet) — этот документ дает владельцу те же права, что есть у турков, но запрещает участвовать в выборах, служить в армии или быть чиновником в стране. Икамет действителен один год и продлевается.
Преимущества турецкого ВНЖ
Недостатки ВНЖ в Турции
Основные типы ВНЖ в Турции
Краткосрочный икамет действует около 1 года и подойдет для россиян, планирующих арендовать или купить жилье в стране, изучать турецкий, получать высшее образование (в том числе по обмену), заниматься предпринимательством, лечиться в клинике или участвовать в научных экспериментах. Граждане Северного Кипра и инвесторы могут получить краткосрочный ВНЖ сразу на 5 лет.
Долгосрочный турецкий ВНЖ выдается после восьмилетней жизни в стране по краткосрочному икамету, а также беженцам и вынужденным переселенцам. Для получения долгосрочного икамета нельзя получать соцпомощь в последние три года, а также необходимо иметь достаточный доход для содержания семьи. Долгосрочный икамет не может быть выдан, если иностранец отсутствовал в Турции больше года без весомой причины (к ним относятся обучение, лечение и госслужба за границей).
Семейный ВНЖ выдается супругам, малолетним детям и детям-иждивенцам иностранца или его супруги. Действует он не дольше 3 лет, затем есть право получить гражданство. Хоть сдавать языковой экзамен не нужно, для семейного ВНЖ необходимо пройти собеседование на турецком.
Требования к заявителю:
Важно: турецкие власти не выдадут семейный ВНЖ парам с фиктивным браком.
Варианты получения турецкого ВНЖ
Студенческий икамет выдают иностранцам для учебы в школе, колледже или вузе, а также тем, кто поступил на длительные курсы изучения турецкого. Обычно учебный ВНЖ действует столько, сколько длится само обучение. К документам нужно приложить чеки из отеля или договор аренды жилья в Турции. Само обучение ведется на турецком, поэтому студент обязан подтвердить знание языка не ниже уровня В1.
Гуманитарный ВНЖ выдается иностранцам, которые не имеют оптимальных условий для проживания на родине: в особенности лицам с детьми, депортированным, иммигрантам, ставшим заложниками ЧС. Впоследствии обладатели гуманитарного икамета могут получить другой краткосрочный ВНЖ в Турции.
ВНЖ для жертв торговли людьми выдается как уже пострадавшим, так и потенциальным жертвам. Он действителен 30 дней и может быть продлен на полгода, однако данный ВНЖ может иметь срок действия не более 3 лет.
ВНЖ за покупку недвижимости действует до 2 лет. Жилье должно стоить минимум $200 000. Владелец недвижимости должен переоформить на себя коммунальные счета. Если оформить совместное владение, то членам семьи также выдадут икамет.
Оформить ВНЖ в Турции россиянам можно в несколько шагов:
Что делать при отказе в ВНЖ в Турции
Причины, по которым иностранцу могут не выдать икамет:
Решение об отказе в выдаче турецкого ВНЖ можно оспорить в суде — на это дается 60 дней. В противном случае иностранцу придется покинуть Турцию.
Чтобы не столкнуться с отказом в выдаче икамета, лучше доверить весь процесс профессионалам. https://mircare.com/ru-ru/ оказывает клиентам помощь в релокации уже 8 лет. Опытные эксперты и юристы обеспечивают быстрое получение икамет в Турции. Клиентам предоставляют полное сопровождение на каждом этапе: от консультации по всем типам ВНЖ до получения готовой карточки в самой Турции.