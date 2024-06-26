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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Способы получения ВНЖ в Турции

Способы получения ВНЖ в Турции

26 июня 2024, 11:46
Фото: 1MI
Способы получения ВНЖ в Турции
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Ищите как получить ВНЖ в Турции? В нашей статье специалисты эмиграционного центра Mircare расскажут о вариантах получаения турецкого вида на жительства и что для этого необходимо.

Не секрет, что в настоящее время Турция ужесточила правила и условия получения ВНЖ для россиян. Несмотря на это, страна по-прежнему привлекает иммигрантов высоким уровнем жизни, мягким климатом, вкусной национальной кухней, а также благоприятными условиями для работы и бизнеса.

Вид на жительство в Турции представляет собой икамет (ikamet) — этот документ дает владельцу те же права, что есть у турков, но запрещает участвовать в выборах, служить в армии или быть чиновником в стране. Икамет действителен один год и продлевается.

Преимущества турецкого ВНЖ

  • Легальное пребывание в стране дольше 60 дней.
  • Широкие возможности для бизнеса.
  • Право приобрести жилье в ипотеку — для этого необходимо трудоустройство в Турции. На условия влияют стоимость объекта, период займа и сумма первоначального взноса. Минимальная ипотечная ставка составляет 1,2% ежемесячно. По закону максимальная сумма ипотеки не должна превышать 75% от цены покупки.
  • Качественная медицина — большинство клиник Турции аккредитованы престижной комиссией JCI, здесь успешно лечат онкологию, эпилепсию и болезнь Паркинсона.

Недостатки ВНЖ в Турции

  • Гиперинфляция. К примеру, в 2023 году инфляция в Турции составила 64,77%, а в мае этого года пик может достигнуть более 70%. Однако власти заявляют, что инфляция в стране к 2026 году окажется ниже 10%.
  • Наличие закрытых районов. Икамет не выдают там, где численность иностранцев превышает 20% от общего числа местного населения. Актуальные списки районов публикуют на сайте МВД Турции.
  • Отсутствие центрального отопления. В холодную погоду здесь спасаются обогревателями, что заметно отражается на счетах за электричество.
  • Хаос на дорогах. Водители в Турции ездят быстро и нередко нарушают ПДД.

Основные типы ВНЖ в Турции

Краткосрочный икамет действует около 1 года и подойдет для россиян, планирующих арендовать или купить жилье в стране, изучать турецкий, получать высшее образование (в том числе по обмену), заниматься предпринимательством, лечиться в клинике или участвовать в научных экспериментах. Граждане Северного Кипра и инвесторы могут получить краткосрочный ВНЖ сразу на 5 лет.

Долгосрочный турецкий ВНЖ выдается после восьмилетней жизни в стране по краткосрочному икамету, а также беженцам и вынужденным переселенцам. Для получения долгосрочного икамета нельзя получать соцпомощь в последние три года, а также необходимо иметь достаточный доход для содержания семьи. Долгосрочный икамет не может быть выдан, если иностранец отсутствовал в Турции больше года без весомой причины (к ним относятся обучение, лечение и госслужба за границей).

Семейный ВНЖ выдается супругам, малолетним детям и детям-иждивенцам иностранца или его супруги. Действует он не дольше 3 лет, затем есть право получить гражданство. Хоть сдавать языковой экзамен не нужно, для семейного ВНЖ необходимо пройти собеседование на турецком.

Требования к заявителю:

  • иметь ВНЖ или гражданство Турции;
  • проживать в Турции не менее 1 года и иметь прописку;
  • оплатить медстраховку на всю семью;
  • подтвердить ежемесячный доход не менее $194 на человека (⅓ от минимальной зарплаты в Турции, в мае 2024 года это около $580);
  • предоставить справку об отсутствии семейных правонарушений за последние 5 лет.

Важно: турецкие власти не выдадут семейный ВНЖ парам с фиктивным браком.

Варианты получения турецкого ВНЖ

Студенческий икамет выдают иностранцам для учебы в школе, колледже или вузе, а также тем, кто поступил на длительные курсы изучения турецкого. Обычно учебный ВНЖ действует столько, сколько длится само обучение. К документам нужно приложить чеки из отеля или договор аренды жилья в Турции. Само обучение ведется на турецком, поэтому студент обязан подтвердить знание языка не ниже уровня В1.

Гуманитарный ВНЖ выдается иностранцам, которые не имеют оптимальных условий для проживания на родине: в особенности лицам с детьми, депортированным, иммигрантам, ставшим заложниками ЧС. Впоследствии обладатели гуманитарного икамета могут получить другой краткосрочный ВНЖ в Турции.

ВНЖ для жертв торговли людьми выдается как уже пострадавшим, так и потенциальным жертвам. Он действителен 30 дней и может быть продлен на полгода, однако данный ВНЖ может иметь срок действия не более 3 лет.

ВНЖ за покупку недвижимости действует до 2 лет. Жилье должно стоить минимум $200 000. Владелец недвижимости должен переоформить на себя коммунальные счета. Если оформить совместное владение, то членам семьи также выдадут икамет.

Оформить ВНЖ в Турции россиянам можно в несколько шагов:

  1. После въезда в Турцию купить местную сим-карту.
  2. Найти и арендовать жилье по договору — нужно заверение у нотариуса
  3. Оплатить страховой полис онлайн или очно в любой компании. Медстраховка должна оформляться минимум на год на сумму не менее 5 000 лир ($154).
  4. Определиться с нужным типом ВНЖ, перевести документы на турецкий и заверить, а также сделать 4 фото.
  5. Подать заявление на ВНЖ и выбрать дату рандеву.
  6. Пройти собеседование с сотрудником миграционной службы. Если на встречу не прийти, ВНЖ аннулируют.
  7. Оформить и получить Vergi Numarası — местный аналог ИНН, который понадобится для уплаты госпошлин.
  8. Получить икамет — готовую карточку ВНЖ по почте через 1-3 месяца после подачи документов.

Что делать при отказе в ВНЖ в Турции

Причины, по которым иностранцу могут не выдать икамет:

  • получение пособия от государства за последние 3 года;
  • отсутствие подтверждения необходимых доходов для жизни в Турции;
  • отсутствие медстраховки;
  • угроза для общества.

Решение об отказе в выдаче турецкого ВНЖ можно оспорить в суде — на это дается 60 дней. В противном случае иностранцу придется покинуть Турцию.

Чтобы не столкнуться с отказом в выдаче икамета, лучше доверить весь процесс профессионалам. https://mircare.com/ru-ru/ оказывает клиентам помощь в релокации уже 8 лет. Опытные эксперты и юристы обеспечивают быстрое получение икамет в Турции. Клиентам предоставляют полное сопровождение на каждом этапе: от консультации по всем типам ВНЖ до получения готовой карточки в самой Турции.

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