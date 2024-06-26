С сентября изменится состав автоаптечки: чего ждать водителям?

Из них 30% (369 человек) отметили, что состав автоаптечки менять нужно. Ещё 26% (318 респондентов) указали, что такой необходимости нет. Почти 7% (82) ответили, что и так меняют состав аптечки, а почти 15% (178) хоть её и имеют, но ничего в ней не меняют.