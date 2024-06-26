С сентября изменится состав автоаптечки: чего ждать водителям?

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:54
Журналисты Бел.Ру изучили стоимость нового набора. Также мы пообщались с фельдшером скорой помощи и узнали, зачем нужны были нововведения. А ещё мы выяснили, что думают об изменениях белгородцы. Подробности — в нашем материале.
Новый перечень предметов, которые обязательно должны быть в автомобильных аптечках, представил Минздрав. Согласно приказу ведомства, с 1 сентября 2024 года все поступающие в продажу наборы должны включать новую номенклатуру. При этом стоить отметить, что автомобильные аптечки, которые были укомплектованы до дня вступления приказа в силу, могут использоваться до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
Согласно документу, утверждённый состав автомобильной аптечки с 1 сентября 2024 года выглядит так:
Журналисты Бел.Ру изучили стоимость нового набора. Стоимость отметить, что данные актуальны на момент публикации материала. Один из вариантов — приобрести все комплектующие отдельно. Используя сайт интернет-аптеки мы выяснили, что, например, стоимость комплекта масок (пять штук) составляет 34 рубля.
Упаковку (пять штук) перчаток медицинских нестерильных можно приобрести за 163 рубля.
Стоимость устройства для проведения искусственного дыхания — 41 рубль. Две штуки — 82 рубля.
Цена жгута кровоостанавливающего для остановки артериального кровотечения составляет 153 рубля.
Стоимость марлевого бинта размеров 5 м х 10 см — почти 30 рублей. А размером 7 м х 14 см — 44 рубля. За три штуки придётся заплатить 90 и 132 рубля соответственно.
За один эластичный нестерильный бинт размером не менее 2 м х 10 см придётся заплатить 518 рублей. Стоимость трёх штук — 1554 рубля. Что касается размера 2 м х 14 см, в наличии его нет.
Две упаковки медицинских стерильных салфеток можно приобрести за 88 рублей.
Стоимость фиксирующего рулонного лейкопластыря составляет чуть более 77 рублей.
Спасательного покрывала на сайте аптеки не нашлось, но его можно приобрести на маркетплейсах. К примеру, на одном из них стоимость товара составляет 224 рубля.
Там же можно приобрести медицинские и хирургические ножницы. Их стоимость составляет 179 и 1600 рублей соответственно.
Стоимость блокнота формата не менее А7 — порядка 200 рублей.
Таким образом, чтобы самостоятельно собрать аптечку, минимально придётся заплатить около 1500 рублей, если не учитывать дорогостоящие эластичные бинты и хирургические ножницы.
Также можно приобрести уже готовые автомобильные аптечки. Но в этом случае придётся проверять наличие всех позиций. К примеру, в варианте за 366 рублей на маркетплейсе в комплекте нет спасательного покрывала.
Спасательного покрывала также нет в комплектации в аптечке, которую можно приобрести через интернет-аптеку. При этом её стоимость составляет 426 рублей.
Есть вариант и за 555 рублей, но там также нет всех необходимых позиций.
Таким образом, обновляя свою аптечку, водители могут собрать её как самостоятельно, так и купить уже готовый вариант. Последний практически в два раза дешевле, но необходимо внимательно проверять комплектацию перед покупкой.
О составе новой аптечки и необходимости введения новых изменений журналисты Бел.Ру поговорили с фельдшером ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Еленой Емельяненко. Она отметила, что существуют различные виды аптечек. В зависимости от того, кто ею будет пользоваться и где она будет применяться, существуют различные комплектации.
Автомобильная аптечка должна находиться в любой машине и содержать набор средств, которые могут быть использованы при ДТП.
Елена Емельяненко
Как отметила фельдшер, ранее в состав автоаптечки не входило спасательное покрывало (160 на 210 см). Также в новую комплектацию вошло устройство для проведения искусственной вентиляции лёгких в количестве двух штук. С чем связаны подобные изменения?
Современность диктует такие условия, что зачастую первыми оказывают помощь непосредственно участники ДТП, те, кто оказался на месте во время столкновения автомобилей или наезда на пешехода. При авариях нужно максимально быстро оказать первую помощь, что в большинстве случаев увеличивает шансы человека на выздоровление. Поэтому в комплектацию вошли новые элементы, например, спасательное одеяло.
Елена Емельяненко
Специалист добавила, что в холодное время суток или время года длительное пребывание на улице может привести к переохлаждению организма или даже обморожению каких-либо частей тела. Поэтому использование спасательного покрывала достаточно эффективно. При этом оно имеет двустороннее действие — одна сторона согревает, а другая охлаждает, что в летнее время очень актуально и эффективно.
Фельдшер порекомендовала в случае наличия в аптечке медицинских препаратов не применять их в отношении других лиц.
Все мы разные, у всех различные переносимости препаратов. Зачастую бывает, что люди добавляют в состав аптечки медикаменты, которые используют сами. В процессе просьб о помощи они могут предложить лекарства незнакомым лицам, не убедившись, что у них не будет побочных эффектов. Могут быть аллергические реакции. Очень много препаратов вызывают покраснения и сыпь. Мы не рекомендуем использовать на этапе первой помощи людям без медицинского образования медикаменты, даже анальгин и перекись.
Елена Емельяненко
Как отметила фельдшер, аптечки укомплектованы достаточно полноценно. При этом медик добавила, что стоит изменить количество комплектующих.
Например, жгут кровоостанавливающий. В автомобильной аптечке он один. На мой взгляд, можно иметь их минимум два. Во-первых, пострадавших может быть несколько. Во-вторых, могут быть травмированы несколько областей тела, куда необходимо будет наложение двух жгутов. А так аптечки полноценно укомплектованы всем необходимым для оказания первой помощи.
Елена Емельяненко
Редакция Бел.Ру решила выяснить у читателей, что они думают о нововведениях. Мы поинтересовались, нужно ли менять состав аптечки. На момент публикации в опросе приняли участие 1215 человек.
Из них 30% (369 человек) отметили, что состав автоаптечки менять нужно. Ещё 26% (318 респондентов) указали, что такой необходимости нет. Почти 7% (82) ответили, что и так меняют состав аптечки, а почти 15% (178) хоть её и имеют, но ничего в ней не меняют.
Ещё 11% читателей (136) рассказали, что у них аптечки нет совсем, а оставшиеся почти 11% (132) вообще не являются водителями.
Таким образом, мнения белгородцев разделились. Но, безусловно, наличие аптечки в автомобиле является несомненным преимуществом и возможностью не только оказать кому-то помощь, но и спасти жизнь. Тем не менее, пока готовых предложений на рынке, которые соответствовали бы рекомендациям Минздрава и советам медиков, нет. Спрос не породил предложения? Или просто в звене пока отсутствует составляющая?