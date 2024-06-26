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«Ресторан Ривьера», который раньше принадлежал Зотову, сменил генерального директора

«Ресторан Ривьера», который раньше принадлежал Зотову, сменил генерального директора

26 июня 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney
В ООО «Ресторан Ривьера» сменился генеральный директор. С 19 июня эту должность заняла Анастасия Шпилёва, а до этого руководильницей была Вера Горина.

Ресторан «Ривьера» меняет руководство. Недавно у шести компаний под брендом «Ривьера» сменился учредитель. Теперь Владимир Зотов не является владельцем курортного комплекса «Ривьера», медицинского центра, конгресс-холла, кафе Atelier, ресторана IVA и сети точек питания «Калейдоскоп вкуса».

В ООО «Ресторан Ривьера» генеральным директором была Вера Горина. С 19 июня генеральным директором стала Анастасия Шпилёва.

Вероятно, смена руководителя — это тоже часть формирования «зонтичного бренда» Riviera Family, как было с передачей Дмитрию Макарову 100% долей уставного капитала компаний.

Напомним, что медицинский центр «Ривьера», ресторан Iva и «Калейдоскоп вкуса» по итогам 2023 года были убыточными. А сам «Ресторан Ривьера» принёс владельцам 3,2 млн рублей за 2023 год.

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#Алёна Мальцева#Экономика#Новости Белгорода#Управление#Ресторан#Кафе#Владелец#Генеральный директор#Ривьера#Белгородский бизнес
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