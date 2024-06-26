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Published Сегодня, 10:11

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Updated Сегодня, 11:16

Сосед угрожал белгородке убийством в одном из СНТ

Пьяный белгородец угрожал застрелить соседку из-за злости по поводу собак

26 июня 2024, 10:11
Фото: УМВД России по Белгородской области в ВК

Сосед угрожал белгородке убийством в одном из СНТ

Конфликт между соседями чуть не закончился трагедией. В Белгородской области мужчина напал на свою соседку. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Подробности рассказали в УМВД России по Белгородской области.

Жительница Белрайона обратилась в ОМВД России по Белгородской области и рассказала, что ей угрожал убийством сосед. Сотрудники полиции выяснили обстоятельства произошедшего.

Как оказалось, плохие отношения между 46-летней заявительницей и её соседом по садовому товариществу сложились уже давно. Мужчину раздражало, что соседка выгуливает собак без присмотра.

Ранним утром 8 июня сильно пьяный мужчина взял пневматическую винтовку и проник в надворную постройку женщины. Он вытащил хозяйку на улицу, схватил её за горло и направил на неё оружие, угрожая убийством. Женщине удалось спастись только потому, что она успела позвонить подруге и попросить о помощи. Мужчина выхватил телефон из рук женщины, отбросил на землю и, испугавшись, убежал. Потерпевшая получила телесные повреждения.

Позже сотрудники полиции задержали нападавшего. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством» (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, недавно под Белгородом застрелили рыбака. Им оказался 59-летний житель Белгородского района.

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