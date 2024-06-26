Пьяный белгородец угрожал застрелить соседку из-за злости по поводу собак

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Жительница Белрайона обратилась в ОМВД России по Белгородской области и рассказала, что ей угрожал убийством сосед. Сотрудники полиции выяснили обстоятельства произошедшего.
Как оказалось, плохие отношения между 46-летней заявительницей и её соседом по садовому товариществу сложились уже давно. Мужчину раздражало, что соседка выгуливает собак без присмотра.
Ранним утром 8 июня сильно пьяный мужчина взял пневматическую винтовку и проник в надворную постройку женщины. Он вытащил хозяйку на улицу, схватил её за горло и направил на неё оружие, угрожая убийством. Женщине удалось спастись только потому, что она успела позвонить подруге и попросить о помощи. Мужчина выхватил телефон из рук женщины, отбросил на землю и, испугавшись, убежал. Потерпевшая получила телесные повреждения.
Позже сотрудники полиции задержали нападавшего. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством» (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Напомним, недавно под Белгородом застрелили рыбака. Им оказался 59-летний житель Белгородского района.