Пьяный белгородец угрожал застрелить соседку из-за злости по поводу собак

Ранним утром 8 июня сильно пьяный мужчина взял пневматическую винтовку и проник в надворную постройку женщины. Он вытащил хозяйку на улицу, схватил её за горло и направил на неё оружие, угрожая убийством. Женщине удалось спастись только потому, что она успела позвонить подруге и попросить о помощи. Мужчина выхватил телефон из рук женщины, отбросил на землю и, испугавшись, убежал. Потерпевшая получила телесные повреждения.