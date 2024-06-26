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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Популярная в нулевых «аська» — всё. Как она дожила до 2024-го и что подарила юзерам?

Популярная в нулевых «аська» — всё. Как она дожила до 2024-го и что подарила юзерам?

26 июня 2024, 14:35
Фото: сайт icq
Некогда очень популярный мессенджер ICQ, известный всем как «аська», с 26 июня прекратил своё работу. Кто-то продолжал им пользоваться, а кто-то удивился, что тот всё ещё существовал. Редакция Бел.Ру разобралась, что же на самом деле случилось, и послушала истории пользователей мессенджера.

Почему «аська» — всё?

На сайте компании появилась информация о прекращении работы мессенджера IСQ, которым активно пользовались до появления соцсети «ВКонтакте». Как сообщали в компании, все силы они теперь хотят потратить на развитие «VK Мессенджера» и VK WorkSpace.

Мессенджер IСQ разработали ещё в 1996 году, после чего он быстро начал набирать популярность: уже в 2005-м году количество пользователей достигало полмиллиарда человек — наиболее популярным приложение стало среди российских пользователей. Его название подразумевало собой фразу: «Я ищу тебя».

В 2010 году мессенджер за 187,5 млн долларов выкупила российская инвестиционная компания DST, что помогло ему войти в состав Mail.ru, который позже переименовали в привычный нам VK.

Спустя ещё десять лет, в 2020 году, мессенджер решили возродить и назвали его ICQ New. В нём можно было общаться по аудио- и видеозвонкам, писать в групповом чате и создавать ботов. Голосовые же сообщения были там ещё с 2005 года: именно «аська» стала их родителем.

Скачать приложение можно было в магазинах App Store и Google Play, но месяц назад такая возможность пропала. Примечательно, что «аськой» пользовался и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: сайт мессенджера

«Разве он всё это время существовал?»

Некоторых удивила появившаяся в интернете новость о прекращении работы «аськи». И не потому, что мессенджером продолжали «многие» пользоваться. Дело в том, что после пика популярности о мессенджере многие просто забыли, поэтому со временем решили, что он уже давно прекратил своё существование. Оказалось же, что это далеко не так.

В то же время молодое поколение новость не удивила вовсе: о таком приложении они даже не слышали, поскольку в юности пользовались либо «ВКонтакте», либо Telegram.

Но некогда постоянные пользователи «аськи» из-за появившейся новости вспомнили свои истории, связанные с популярным в нулевых мессенджером.

«Аська» — это про любовь

В начале нулевых смартфонов ни у кого ещё не было, поэтому все общались в мессенджере через домашний и рабочий компьютеры: из-за этого некоторые организации вводили запрет на использование «аськи» в рабочее время.

Но решить эту «проблему» одной девушке помог её муж, написав ей эксклюзивную программу, находящуюся на флешке. Это помогло женщине заходить в мессенджер в любом месте без установки программы: достаточно было вставить флешку в нужный компьютер. Такой сюрприз ей сделали на годовщину отношений.

Другая девушка, когда рассталась со своим молодым человеком, захотела написать ему в «аське», чтобы всё обсудить. Но аккаунта у неё не было, поэтому пришлось просить помощи на работе. Никнейм придумали случайный, но именно он и остался с девушкой на годы, а с тем парнем восстановить отношения у неё так и не получилось.

А кто-то в мессенджере буквально находил свою любовь: в этом одной девушке помог шуточный статус, который случайно познакомил её с будущим мужем.

Не забывали и про «блат»

Каждому пользователю «аськи» выдавался номер, по которому можно было искать друзей в мессенджере. Некоторые помнят все цифры своего номера даже спустя 20 лет, а другие вспоминают, как «боролись» за то, чтобы им выдали красивые и блатные номера: таковыми считались все, которые состояли из шести или семи цифр. Такие номера могли получить только самые первые пользователи, которые регистрировались в мессенджере ещё в 90-х годах.

Спросом такие номера пользовались и у хакеров, которые часто взламывали чужие аккаунты, чтобы завладеть «раритетом».

Что будет теперь?

После шокировавшей некоторых новости в интернете стали появляться мемы, посвящённые прощанию с любимой некогда многими «аськой».

Фото: просторы интернета

Фактически эта эпоха прошла уже давно, хоть некоторые до сих пор продолжали пользоваться ICQ, но грусть от её закрытия постигла многих — в особенности тех, кто провёл в мессенджере свои юношеские годы.

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#Александра Склярова#Общество#Приложение#Мессенджер#Эпоха
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