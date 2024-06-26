Популярная в нулевых «аська» — всё. Как она дожила до 2024-го и что подарила юзерам?

Другая девушка, когда рассталась со своим молодым человеком, захотела написать ему в «аське», чтобы всё обсудить. Но аккаунта у неё не было, поэтому пришлось просить помощи на работе. Никнейм придумали случайный, но именно он и остался с девушкой на годы, а с тем парнем восстановить отношения у неё так и не получилось.