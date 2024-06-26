«Мы с вами, хоть и морально»: россияне присылают открытки в поддержку белгородцев

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Белгородцам присылают слова поддержки из многих регионов России. Послания оформляют на открытках, которые в итоге собирают в Пушкинском музее-библиотеке.
Акцию организовали посткроссеры — те, кто увлекается коллекционированием и отправлением открыток. По словам мэра Валентина Демидова, белгородцам уже прислали карточки из Дальнего Востока, Сибири, Урала, Кавказа, Крыма.
«Особенно трогательны открытки от детей из маленького городка Усть-Катав в Челябинской области, которые, едва учась писать, создали на карточках чудесные аппликации», — добавил градоначальник.
Сейчас в коллекции Пушкинского музея уже есть более 150 карточек. Экспозиция пополняется.
Трогательную акцию с открытками проводили и 29 декабря 2023 года. В этот день горожане могли подписать новогодние карточки, нарисованные специально для Белгорода, и отправить близким. Однако праздник омрачила трагедия, произошедшая 30 декабря, когда погибли и пострадали мирные жители. Тем не менее акцию всё же довели до конца.