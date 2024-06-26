«Мы с вами, хоть и морально»: россияне присылают открытки в поддержку белгородцев

Трогательную акцию с открытками проводили и 29 декабря 2023 года. В этот день горожане могли подписать новогодние карточки, нарисованные специально для Белгорода, и отправить близким. Однако праздник омрачила трагедия, произошедшая 30 декабря, когда погибли и пострадали мирные жители. Тем не менее акцию всё же довели до конца.