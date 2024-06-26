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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Открытки, которые присылают белгородцам

«Мы с вами, хоть и морально»: россияне присылают открытки в поддержку белгородцев

26 июня 2024, 11:07
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Открытки, которые присылают белгородцам

В поддержку белгородцев прислали открытки со всей страны

В коллекции уже есть карточки, присланные из Сибири, Дальнего Востока, Крыма, рассказал мэр Валентин Демидов. Акцию поддержки организовали посткроссеры — люди, увлекающиеся коллекционированием и отправлением открыток. Увидеть карточки можно в одном из музеев Белгорода.

Белгородцам присылают слова поддержки из многих регионов России. Послания оформляют на открытках, которые в итоге собирают в Пушкинском музее-библиотеке.

Акцию организовали посткроссеры — те, кто увлекается коллекционированием и отправлением открыток. По словам мэра Валентина Демидова, белгородцам уже прислали карточки из Дальнего Востока, Сибири, Урала, Кавказа, Крыма.

«Особенно трогательны открытки от детей из маленького городка Усть-Катав в Челябинской области, которые, едва учась писать, создали на карточках чудесные аппликации», — добавил градоначальник.

Сейчас в коллекции Пушкинского музея уже есть более 150 карточек. Экспозиция пополняется.

Трогательную акцию с открытками проводили и 29 декабря 2023 года. В этот день горожане могли подписать новогодние карточки, нарисованные специально для Белгорода, и отправить близким. Однако праздник омрачила трагедия, произошедшая 30 декабря, когда погибли и пострадали мирные жители. Тем не менее акцию всё же довели до конца.

Открытки, которые присылают белгородцамОткрытки, которые присылают белгородцам
Открытки, которые присылают белгородцамОткрытки, которые присылают белгородцам
Открытки, которые присылают белгородцамОткрытки, которые присылают белгородцам
Открытки, которые присылают белгородцамОткрытки, которые присылают белгородцам
Открытки, которые присылают белгородцамОткрытки, которые присылают белгородцам
Открытки, которые присылают белгородцам
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Новогодние открытки из Белгорода всё-таки отправили 550 получателям
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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Пушкинский музей#Белгород#Открытки#Валентин Демидов#Посткроссеры
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