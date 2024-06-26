«Муромский лес» — новое пространство для загородного дома в Белгородском районе

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Новый микрорайон находится в Белгородском районе в экологически благоприятном месте. Располагается на популярных направлениях Таврово-Никольское (1,2 км до природного парка «Муромский Лес», 1,5 км до центра села Соломино и 2 км до парка культуры и отдыха «Пикник парк»).
Инфраструктура микрорайона поддерживается за счёт Таврово-4 и Таврово-10, в которых есть все необходимые социальные объекты: детские сады, аптеки, начальная и средняя школы («Формула успеха» и «Мозаика»), торговые центры, а также развитая система общественного транспорта.
Земельные участки площадью от 1199 до 1200 квадратных метров доступны по цене 1 177 200 рублей. Первоначальный взнос — 706 320 рублей.
Особым условием приобретения участков в микрорайоне «Муромский Лес» является подписание договора купли-продажи без предварительного выноса границ земельных участков.*
*Для получения консультации можно обратиться в отдел продаж по номеру телефона 8 800 301 29 31 (доб. 1) или по адресу: г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 28.
Забронировать земельный участок можно на портале «БИК» в разделе «Участки под ИЖС».