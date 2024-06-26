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«Муромский лес» — новое пространство для загородного дома в Белгородском районе

«Муромский лес» — новое пространство для загородного дома в Белгородском районе

26 июня 2024, 11:30
Фото: 1MI
Реклама. АО БИК . erid: LjN8KCosC
Белгородцам доступны к бронированию земельные участки под ИЖС в перспективном микрорайоне на выгодных условиях.

Новый микрорайон находится в Белгородском районе в экологически благоприятном месте. Располагается на популярных направлениях Таврово-Никольское (1,2 км до природного парка «Муромский Лес», 1,5 км до центра села Соломино и 2 км до парка культуры и отдыха «Пикник парк»).

Инфраструктура микрорайона поддерживается за счёт Таврово-4 и Таврово-10, в которых есть все необходимые социальные объекты: детские сады, аптеки, начальная и средняя школы («Формула успеха» и «Мозаика»), торговые центры, а также развитая система общественного транспорта.

Земельные участки площадью от 1199 до 1200 квадратных метров доступны по цене 1 177 200 рублей. Первоначальный взнос — 706 320 рублей.

Особым условием приобретения участков в микрорайоне «Муромский Лес» является подписание договора купли-продажи без предварительного выноса границ земельных участков.*

*Для получения консультации можно обратиться в отдел продаж по номеру телефона 8 800 301 29 31 (доб. 1) или по адресу: г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 28.

Забронировать земельный участок можно на портале «БИК» в разделе «Участки под ИЖС».

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#Алёна Мальцева#ИЖС#Белгород#Земельные участки#Соломино
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