«Муромский лес» — новое пространство для загородного дома в Белгородском районе

Инфраструктура микрорайона поддерживается за счёт Таврово-4 и Таврово-10, в которых есть все необходимые социальные объекты: детские сады, аптеки, начальная и средняя школы («Формула успеха» и «Мозаика»), торговые центры, а также развитая система общественного транспорта.