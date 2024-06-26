Квартиру затопили соседи. Что делать?

Надеемся, наши советы помогут вам справиться с неприятной ситуацией и быстрее восстановить свою квартиру. Чтобы обезопасить себя на случай подобных происшествий в будущем, оформите полис «Оптимальное решение для квартиры» в СОГАЗе.