«Коза» и ненавистный рэп: россияне — о новых трендах в рок-музыке

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Приложение для артистов СТУДИО от HiFi-стриминга «Звук» и организаторы шоу тысячи музыкантов МЕГАРОК решили вместе составить образ современного рок-музыканта.
По мнению большинства опрошенных (77%), рокер — это мужчина в возрасте от 30 до 40 лет (59%). 54% считают поклонников данного музыкального жанра людьми суровыми. Ещё 28% опрошенных думают, что настоящих рокеров больше всего в Северной столице, а вот 22% называют столицей русского рока Екатеринбург. Москва и Новосибирск в этом разделе набрали по 7% голосов, пишет rosbalt.ru.
Длинные волосы считают атрибутом рокера 32% участников исследования. Кожаные куртки и цепи предпочитают видеть на рокерах 30% опрошенных. 29% уверены, что важными для музыкантов этого направления являются татуировки. 25% верят в важность «козы» — специального рокерского жеста. И 19% опрошенных уверены, что настоящий рок-н-рольщик ненавидит рэп.
Если брать жанры рока, то 17% отдали предпочтение панк-року и 12 — фолку. Наименее популярным участники опроса признали блюз — его выбрали всего 2%.
Агрессивным рок считают только 7,3% респондентов, а вот «музыкой для души» его назвали более 16%.
Примечательно, что образ рокера, составленный по результатам анкет, направленных на кастинг шоу тысячи музыкантов, отличается от того, что нарисовали себе участники опроса. Рокер, по мнению заполнявших анкеты, — это взрослый мужчина, живущий в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде или Екатеринбурге. Ему примерно 37 лет и интересуется он не только музыкой, но и техникой, гаджетами и футболом. А ещё он путешествует, любит художественное кино и компьютерные игры.
При этом современный рокер может слушать не только рок, но и попсу. А вот неприязнь к рэпу ему не свойственна. В плейлистах у них есть и классика рока, и рэп-композиции.