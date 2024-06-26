«Коза» и ненавистный рэп: россияне — о новых трендах в рок-музыке

Примечательно, что образ рокера, составленный по результатам анкет, направленных на кастинг шоу тысячи музыкантов, отличается от того, что нарисовали себе участники опроса. Рокер, по мнению заполнявших анкеты, — это взрослый мужчина, живущий в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде или Екатеринбурге. Ему примерно 37 лет и интересуется он не только музыкой, но и техникой, гаджетами и футболом. А ещё он путешествует, любит художественное кино и компьютерные игры.