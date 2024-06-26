Иностранные студенты не отказываются поступать в Белгород, несмотря на обстановку

На встрече также обсудили вопрос о распределении иностранных абитуриентов в Белгородский государственный университет. На 2024–2025 учебный год для этих целей выделено 100 бюджетных мест по дополнительным общеобразовательным программам довузовской подготовки. На сегодняшний день от иностранных абитуриентов поступило уже 57 заявок.