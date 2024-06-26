Иностранные студенты не отказываются поступать в Белгород, несмотря на обстановку

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.
Вячеслав Гладков обратился с просьбой предоставить белгородским выпускникам возможность льготного поступления в российские вузы по программам бакалавриата и специалитета.
На встрече также обсудили вопрос о распределении иностранных абитуриентов в Белгородский государственный университет. На 2024–2025 учебный год для этих целей выделено 100 бюджетных мест по дополнительным общеобразовательным программам довузовской подготовки. На сегодняшний день от иностранных абитуриентов поступило уже 57 заявок.
Был поднят вопрос о ремонте общежитий. По результатам договорённостей все заявки на капитальный ремонт и оснащение общежитий Белгородского государственного университета будут поддержаны в период с 2025 по 2030 годы.
Например, планируется завершить ремонт четвёртого общежития НИУ «БелГУ» и провести капитальный ремонт объекта культурного наследия «Здание бывшего железнодорожного вокзала Белгород — Сумская». Последнее здание будет использоваться в научно-образовательной деятельности. Кроме того, планируется восстановить оздоровительный комплекс «Нежеголь» в посёлке Титовка Шебекинского городского округа. Работы начнутся, как только нормализуется обстановка в муниципалитете.
Отметим, ранее Вячеслав Гладков сообщил, что по итогам 2023 года Белгородская область стала лидером в России по стандартам образования. А уже в 2024 году 71 белгородский выпускник получил максимальный балл на ЕГЭ. Семь учеников набрали 100 баллов сразу на двух экзаменах.