bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Гладков: в Белгородской области обновили почти 12 км одной автодороги

Гладков: в Белгородской области обновили почти 12 км одной автодороги

26 июня 2024, 12:42
Фото: 1MI
Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал пост в социальных сетях, где рассказал, что в Борисовском районе отремонтировали около 12 километров дорожного покрытия. Сделали это в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Всего в районе отремонтировали почти 12 км дорожного покрытия на участке автодороги Белгород — Грайворон. Глава региона отметил, что в регионе всегда следили за качеством дорог и эта тенденция будет продолжена.

В Белгородской области не привыкли ездить по плохим дорогам, они всегда были образцом для всей страны. Мы приложим все усилия для того, чтобы так было и дальше.
Вячеслав Гладков

Ремонт данного участка стартовал ещё в прошлом году: тогда обновили 5,7 км дорожного полотна по автодороге от Томаровки до Серетино в Яковлевском городском округе. В этом году работы проводились в Борисовском районе: в нормативное состояние удалось привести 5,6 км автодороги от Серетино до обхода Борисовки.

Также губернатор отметил, что дорога Белгород — Грайворон входит в опорную сеть России, так как она соединяет областной центр с госграницей, по ней часто ездит большегрузная техника.

Всего в регионе насчитывается 30 дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, входящих в опорную сеть России. В этом году по нацпроекту удалось отремонтировать две из них.

В Белгороде отремонтируют дороги на 11 улицах
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородских автомобилистов предупредили о важных изменениях на дорогах«Это какая-то шутка?»: в Белгороде дорожники залатали лужуВ прошлом году на ремонт и строительство белгородских дорог выделили 18 млрд рублей
#Александра Склярова#Белгородская область#Ремонт#Борисовский район#Касается каждого#Автодорога#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
Подпишитесь
«Выпил со старшим товарищем». Показания белгородского министра ЖКХ по делу Полежаева
Сегодня, 13:55
Белгородцы продают повреждённые обстрелами машины с «висящими» выплатами
Сегодня, 12:56
На парковке белгородской больницы произошёл взрыв, есть пострадавшие
Сегодня, 09:21
«Знакомы давно»: один из богатейших белгородцев дал показания по делу Полежаева
Сегодня, 14:39
Не зона СВО: срочнику отказали в выплате, так как ранило его в Белгородской области
Сегодня, 12:08
«Муромский лес» — новое пространство для загородного дома в Белгородском районе
Сегодня, 11:30