Гладков: в Белгородской области обновили почти 12 км одной автодороги

Ремонт данного участка стартовал ещё в прошлом году: тогда обновили 5,7 км дорожного полотна по автодороге от Томаровки до Серетино в Яковлевском городском округе. В этом году работы проводились в Борисовском районе: в нормативное состояние удалось привести 5,6 км автодороги от Серетино до обхода Борисовки.