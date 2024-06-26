Гладков: в Белгородской области обновили почти 12 км одной автодороги

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Всего в районе отремонтировали почти 12 км дорожного покрытия на участке автодороги Белгород — Грайворон. Глава региона отметил, что в регионе всегда следили за качеством дорог и эта тенденция будет продолжена.
В Белгородской области не привыкли ездить по плохим дорогам, они всегда были образцом для всей страны. Мы приложим все усилия для того, чтобы так было и дальше.
Вячеслав Гладков
Ремонт данного участка стартовал ещё в прошлом году: тогда обновили 5,7 км дорожного полотна по автодороге от Томаровки до Серетино в Яковлевском городском округе. В этом году работы проводились в Борисовском районе: в нормативное состояние удалось привести 5,6 км автодороги от Серетино до обхода Борисовки.
Также губернатор отметил, что дорога Белгород — Грайворон входит в опорную сеть России, так как она соединяет областной центр с госграницей, по ней часто ездит большегрузная техника.
Всего в регионе насчитывается 30 дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, входящих в опорную сеть России. В этом году по нацпроекту удалось отремонтировать две из них.