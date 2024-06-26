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Posted Вчера, 10:04

Published Вчера, 10:04

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Два белгородских вуза вошли в топ-100 рейтинга «Интерфакс»

Два белгородских университета попали в список 100 лучших вузов России

26 июня 2024, 10:04
Фото: Изображение Midjourney

Два белгородских вуза вошли в топ-100 рейтинга «Интерфакс»

«Интерфакс» представил XV ежегодный Национальный рейтинг университетов за 2024 год. Редакция Бел.Ру узнала, как изменились позиции белгородских вузов.
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Информационное агентство «Интерфакс» представило XV ежегодный Национальный рейтинг университетов за 2024 год. В исследовании участвовали 378 вузов России. Оценка качества образования проводилась по шести критериям: уровень образования, научно-исследовательская деятельность, социальная среда, инновационная и предпринимательская деятельность, сотрудничество с другими организациями и узнаваемость бренда. Рейтинг университетов составлялся по 1000-балльной шкале.

В исследовании участвовали четыре белгородских вуза. Два из них — НИУ «БелГУ» и БГТУ имени Шухова — вошли в топ-100. Вузы заняли 21-е (521 балл) и 72–73-е (394 балла) места соответственно. По сравнению с прошлым годом, университеты потеряли свои позиции в рейтинге. Так, в 2023 году НИУ «БелГУ» занимал 19-е место, а БГТУ имени Шухова — 68-е.

Два других университета, которые не вошли в первую сотню, показали рост в рейтинге. Белгородский ГАУ имени В. Я. Горина поднялся на 36 позиций и занял 231–232-е место, набрав 301 балл. БУКЭП улучшил свои позиции с 361-го места до 327–329-го места, набрав 266 баллов.

В топ-10 лучших университетов России вошли:

  • МГУ имени М. В. Ломоносова,
  • Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
  • Московский физико-технический институт,
  • Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
  • Санкт-Петербургский государственный университет,
  • Национальный исследовательский Томский государственный университет,
  • Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,
  • Казанский (Приволжский) федеральный университет,
  • Российский университет дружбы народов,
  • Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС».

Напомним, ранее два белгородских вуза попали в число лучших в России по мнению агентства RAEX. НИУ «БелГУ» занял 39-е место, БГТУ имени Шухова — 65-е.

Названы лучшие вузы России: два белгородских университета вошли в топ-100
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