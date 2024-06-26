Два белгородских университета попали в список 100 лучших вузов России

В исследовании участвовали четыре белгородских вуза. Два из них — НИУ «БелГУ» и БГТУ имени Шухова — вошли в топ-100. Вузы заняли 21-е (521 балл) и 72–73-е (394 балла) места соответственно. По сравнению с прошлым годом, университеты потеряли свои позиции в рейтинге. Так, в 2023 году НИУ «БелГУ» занимал 19-е место, а БГТУ имени Шухова — 68-е.