Два белгородских университета попали в список 100 лучших вузов России

Posted Вчера, 10:04
Published Вчера, 10:04
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Информационное агентство «Интерфакс» представило XV ежегодный Национальный рейтинг университетов за 2024 год. В исследовании участвовали 378 вузов России. Оценка качества образования проводилась по шести критериям: уровень образования, научно-исследовательская деятельность, социальная среда, инновационная и предпринимательская деятельность, сотрудничество с другими организациями и узнаваемость бренда. Рейтинг университетов составлялся по 1000-балльной шкале.
В исследовании участвовали четыре белгородских вуза. Два из них — НИУ «БелГУ» и БГТУ имени Шухова — вошли в топ-100. Вузы заняли 21-е (521 балл) и 72–73-е (394 балла) места соответственно. По сравнению с прошлым годом, университеты потеряли свои позиции в рейтинге. Так, в 2023 году НИУ «БелГУ» занимал 19-е место, а БГТУ имени Шухова — 68-е.
Два других университета, которые не вошли в первую сотню, показали рост в рейтинге. Белгородский ГАУ имени В. Я. Горина поднялся на 36 позиций и занял 231–232-е место, набрав 301 балл. БУКЭП улучшил свои позиции с 361-го места до 327–329-го места, набрав 266 баллов.
В топ-10 лучших университетов России вошли:
Напомним, ранее два белгородских вуза попали в число лучших в России по мнению агентства RAEX. НИУ «БелГУ» занял 39-е место, БГТУ имени Шухова — 65-е.