bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 18:39

Published Сегодня, 18:39

Modified Сегодня, 18:40

Updated Сегодня, 18:40

Чувствуют ли люди с годами себя более мудрыми?

Чувствуют ли люди с годами себя более мудрыми?

26 июня 2024, 18:39
Фото: Изображение Midjourney
Большая часть людей отрицательно воспринимает старение и хочет вернуть молодость, даже понимая, что это невозможно. При этом некоторые из них утешаются тем, что в старости к нам якобы приходит мудрость, основанная на полученных знаниях и опыте.

Как сообщает newia.ru, рассуждения о том, действительно ли старики кажутся обществу мудрыми, читайте в нашем материале.

Что понимается под определением «мудрость»

Во многих мировых культурах принято прислушиваться к мнению пожилых людей, считая их кладезью знаний и значимым источником информации. Но ученые придерживаются мнения, что мудрость не обязательно приходит с прожитыми годами — так как в данное понятие обязательно должны входить эмоциональный интеллект, культура, когнитивные способности и некоторые другие факторы.

Аристотель разбирал понятие мудрости как добродетель, включающую моральный характер и принятие этических решений, опирающихся на опыт и рассуждения. А в теории баланса Роберта Стернберга (Robert J. Sternberg) прописано, что мудростью является умение органично сочетать персональные, межличностные и внеличностные интересы для формирования всеобщего блага.

Также существуют и теории, акцентирующие внимание на эмоциональных и межличностных компонентах мудрости, например на умении контролировать эмоции, выражать эмпатию по отношению к другим людям, анализировать проблемы с разных сторон.

#Общество#Все материалы авторов
Подпишитесь
«Жизнями детей рисковать не будем»: как пройдут выпускные в Белгородской области
Сегодня, 18:20
Белгородцы продают повреждённые обстрелами машины с «висящими» выплатами
Сегодня, 12:56
На парковке белгородской больницы произошёл взрыв, есть пострадавшие
Сегодня, 09:21
«Выпил со старшим товарищем». Показания белгородского министра ЖКХ по делу Полежаева
Сегодня, 13:55
«За этими лицами охотятся». Что просил не озвучивать в зале суда адвокат Полежаева?
Сегодня, 15:12
«Муромский лес» — новое пространство для загородного дома в Белгородском районе
Сегодня, 11:30