Чувствуют ли люди с годами себя более мудрыми?

Большая часть людей отрицательно воспринимает старение и хочет вернуть молодость, даже понимая, что это невозможно. При этом некоторые из них утешаются тем, что в старости к нам якобы приходит мудрость, основанная на полученных знаниях и опыте.

Как сообщает newia.ru, рассуждения о том, действительно ли старики кажутся обществу мудрыми, читайте в нашем материале. Что понимается под определением «мудрость» Во многих мировых культурах принято прислушиваться к мнению пожилых людей, считая их кладезью знаний и значимым источником информации. Но ученые придерживаются мнения, что мудрость не обязательно приходит с прожитыми годами — так как в данное понятие обязательно должны входить эмоциональный интеллект, культура, когнитивные способности и некоторые другие факторы. Аристотель разбирал понятие мудрости как добродетель, включающую моральный характер и принятие этических решений, опирающихся на опыт и рассуждения. А в теории баланса Роберта Стернберга (Robert J. Sternberg) прописано, что мудростью является умение органично сочетать персональные, межличностные и внеличностные интересы для формирования всеобщего блага. Также существуют и теории, акцентирующие внимание на эмоциональных и межличностных компонентах мудрости, например на умении контролировать эмоции, выражать эмпатию по отношению к другим людям, анализировать проблемы с разных сторон.