Буцаев: В РФ начнут изготавливать мебель из вторичного сырья методом 3D-печати

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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Updated Сегодня, 06:28
На открытии мини-завода компании TrashBack присутствовал гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Об этом пишет NewsNN.
По словам главы РЭО, импортозамещение входит в перечень ключевых направлений работы компании. С начала реформы доля отечественного оборудования в сфере была доведена до более чем 90%. Специалисты РЭО, посетившие новый завод по производству промышленных 3D-принтеров и изготовлению мебели и предметов интерьера из вторсырья методом 3D-печати, высоко оценили такую инновацию, как уникальный материал, применяемый для печати мебели. Необычный для российского производства древесно-полимерный композит представляет собой смесь переработанного полиэтилена, или ПЭТа, с отходами древесного производства — древесной мукой. Материал на ощупь напоминает натуральное дерево и даже имеет соответствующий запах. В РФ такой материал используется впервые. «Будем с интересом следить за проектом: этот мини-завод — еще одно звено в построении экономики замкнутого цикла», — заключил генеральный директор РЭО.
По информации открытых источников, ДПК ранее производили исключительно в Нидерландах.
Согласно заявлению генерального директора TrashBack Алексея Маслова, технология производства ДПК при помощи 3D-печати является для нашей страны новой и достаточно перспективной. На данный момент из ДПК при помощи 3D-принтера можно производить предметы интерьера и мебели (в том числе и уличной). Кроме того, из этого материала в перспективе можно будет даже строить дома. ДПК имеет запах и многие свойства дерева, поскольку на 70% состоит из древесной муки.
В ходе официального визита Денис Буцаев произвел осмотр цеха по производству продукции на крупноформатных FGF-принтерах и посетил цех по переработке вторматериалов.
В настоящее время предприятие специализируется на печати изделий из гранул вторичного полистирола. Главным образом это предметы интерьера и мебель: вазы, подставки, тумбы, стулья, осветительные приборы и прочее. Кроме того, TrashBack изготавливает из вторичного полистирола уличные фонари, урны и скамейки.