Буцаев: В РФ начнут изготавливать мебель из вторичного сырья методом 3D-печати

По словам главы РЭО, импортозамещение входит в перечень ключевых направлений работы компании. С начала реформы доля отечественного оборудования в сфере была доведена до более чем 90%. Специалисты РЭО, посетившие новый завод по производству промышленных 3D-принтеров и изготовлению мебели и предметов интерьера из вторсырья методом 3D-печати, высоко оценили такую инновацию, как уникальный материал, применяемый для печати мебели. Необычный для российского производства древесно-полимерный композит представляет собой смесь переработанного полиэтилена, или ПЭТа, с отходами древесного производства — древесной мукой. Материал на ощупь напоминает натуральное дерево и даже имеет соответствующий запах. В РФ такой материал используется впервые. «Будем с интересом следить за проектом: этот мини-завод — еще одно звено в построении экономики замкнутого цикла», — заключил генеральный директор РЭО.