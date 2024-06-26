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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Больница

Более 193 тысяч электронных больничных оформили белгородцы с начала года

26 июня 2024, 09:06
Фото: 1MI
Больница
В Белгородской области больше не нужно подавать заявление на оплату больничного — все необходимые сведения Соцфонд запросит самостоятельно. Как устроена система электронных больничных, рассказали в пресс-службе правительства Белгородской области.

С начала 2024 года в Белгородской области выдано 193 472 электронных больничных. Выплаты по ним производятся без необходимости подачи заявления и предоставления дополнительных документов.

Белгородцы при этом могут самостоятельно отслеживать статус больничного листа: дату его открытия, продления, закрытия, а также размер выплаченного пособия.

Наибольшее количество электронных больничных выдано в Белгороде, Старом Осколе и Старооскольском горокруге, а также в Белгородском районе, Алексеевском и Губкинском городских округах.

Как только больничный открывается в поликлинике, сведения о нём сразу поступают работодателю из регионального отделения Социального фонда России (СФР). Если же речь идёт о стационарном лечении, то информация о нём будет передана работодателю только после выписки пациента.

Фото: группа Социального фонда России по Белгородской области в ВК

При расчёте среднего заработка учитываются все выплаты, на которые начислялись страховые взносы в течение последних двух календарных лет, в том числе у предыдущего работодателя.

Если страховой стаж работника составляет восемь лет и более, то оплата больничного листа составит 100% от среднего заработка. При стаже от пяти до восьми лет — 80%, а при стаже менее пяти лет — 60%.

Первые три дня болезни оплачивает работодатель из собственных средств, а последующие дни — региональное отделение Социального фонда. Если же речь идёт об уходе за больным членом семьи, то оплата больничного производится за счёт Отделения СФР по Белгородской области с первого дня.

По закону деньги должны быть выплачены в течение 10 рабочих дней после того, как работодатель предоставит соответствующие сведения. Выплату можно получить как на банковский счёт, так и через почтовое отделение.

Фото: группа Социального фонда России по Белгородской области в ВК
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