bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Без очереди и в удобное время: выездные медосмотры для фирм от клиники «Евромед»

Без очереди и в удобное время: выездные медосмотры для фирм от клиники «Евромед»

26 июня 2024, 12:17
Фото: «Евромед»
Реклама. ООО "ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ". erid: LjN8KQa6r
В клинике представлена гибкая система скидок и возможность пройти все виды медкомиссий, в том числе без отрыва от работы. Подробнее — в материале Бел.Ру.

Клиника «Евромед» работает в Белгороде с 2011 года. За это время она прошла путь от узкоспециализированного кардио-диагностического центра до многофункционального медицинского учреждения с международным статусом. Сегодня «Евромед» объединяет два филиала: «Клиника Евромед Профи» (ул. Мокроусова, 19) и «Клиника Евромед Премиум» (ул. Щорса, 8) с собственным операционным блоком и дневным стационаром.

Медицинский центр оснащён новым современным медоборудованием премиального и экспертного класса, среди которого аппарат для спиральной компьютерной томографии СКТ 64-срезовый КТ Philips Brilliance. Он обеспечивает превосходное качество изображения, большую зону анатомического охвата и высокую скорость сканирования, позволяет получать качественные изображения при минимальной дозе облучения. Также в клинике установлен новый цифровой аппарат для инструментальной диагностики заболеваний молочной железы (маммографии), в том числе и опухолевого характера.

Благодаря современным технологиям, а также профессиональным сотрудникам и высокому уровню сервиса в клинике есть возможность не только получить многопрофильную помощь терапевтов, узких специалистов и диагностов, но и пройти медосмотр.

Медицинские осмотры проводятся с понедельника по пятницу по предварительной записи с 08:00–12:00. Процедура включает:

  • лабораторные исследования: клинический анализ крови, биохимический скрининг (глюкоза крови, холестерин), общеклинический анализ мочи;
  • электрокардиографию;
  • прочие исследования (ЭЭГ, аудиометрия, спирометрия, динамометрия и др.);
  • флюорографию;
  • осмотр врача-терапевта;
  • осмотр врача-невролога;
  • осмотр врача-психиатра;
  • осмотр врача-психиатра-нарколога;
  • осмотр врача-акушер-гинеколога (для женщин), с забором и исследованием мазков на флору, онкоцитологию; УЗИ органов малого таза;
  • маммографию (для женщин старше 40 лет);
  • осмотр прочих специалистов (офтальмолог, хирург, стоматолог, дерматовенеролог, отоларинголог);
  • заключение врача-профпатолога.

Для проведения исследований необходимо явиться в клинику натощак по предварительной записи в указанное время. При себе нужно иметь контейнер с биоматериалом (моча)/(кал при необходимости), результат флюорографического исследования при наличии (годен в течение одного календарного года) и результат маммографии для женщин старше 40 лет (годен в течение одного календарного года).

При этом пройти медосмотр можно как в клинике, так и без отрыва от работы, воспользовавшись услугой выездной работы специалистов «Евромед». В этом случае медосмотр осуществляется в комфортных условиях в передвижном мобильном комплексе с кабинетами в удобное время.

Кроме медосмотров, в «Евромеде» можно оформить все виды справок и пройти различные виды медкомиссий: от личной медицинской книжки до получения заключения на права всех категорий (справка врача психиатра и психиатра-нарколога оформляется предварительно по месту жительства).

В современных клиниках «Евромед» вы пройдёте качественное обследование в кратчайшие сроки на оборудовании экспертного класса, вас порадует уровень сервиса и индивидуальный подход с гибкой системой скидок.

Более подробную информацию можно уточнить у операторов клиники по номеру телефона 8 (4722) 73-03-03, 8 (4722) 54-01-19 или на сайте .

#Кристина Семенчук#Белгородская область#Медицина#Здоровье#Обследование#Сервис#Белгород#Клиника#Медосмотр#Акушер-гинеколог#Флюорография#Евромед
Подпишитесь
«Выпил со старшим товарищем». Показания белгородского министра ЖКХ по делу Полежаева
Сегодня, 13:55
Белгородцы продают повреждённые обстрелами машины с «висящими» выплатами
Сегодня, 12:56
На парковке белгородской больницы произошёл взрыв, есть пострадавшие
Сегодня, 09:21
«Знакомы давно»: один из богатейших белгородцев дал показания по делу Полежаева
Сегодня, 14:39
Не зона СВО: срочнику отказали в выплате, так как ранило его в Белгородской области
Сегодня, 12:08
«Муромский лес» — новое пространство для загородного дома в Белгородском районе
Сегодня, 11:30