Без очереди и в удобное время: выездные медосмотры для фирм от клиники «Евромед»

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Клиника «Евромед» работает в Белгороде с 2011 года. За это время она прошла путь от узкоспециализированного кардио-диагностического центра до многофункционального медицинского учреждения с международным статусом. Сегодня «Евромед» объединяет два филиала: «Клиника Евромед Профи» (ул. Мокроусова, 19) и «Клиника Евромед Премиум» (ул. Щорса, 8) с собственным операционным блоком и дневным стационаром.
Медицинский центр оснащён новым современным медоборудованием премиального и экспертного класса, среди которого аппарат для спиральной компьютерной томографии СКТ 64-срезовый КТ Philips Brilliance. Он обеспечивает превосходное качество изображения, большую зону анатомического охвата и высокую скорость сканирования, позволяет получать качественные изображения при минимальной дозе облучения. Также в клинике установлен новый цифровой аппарат для инструментальной диагностики заболеваний молочной железы (маммографии), в том числе и опухолевого характера.
Благодаря современным технологиям, а также профессиональным сотрудникам и высокому уровню сервиса в клинике есть возможность не только получить многопрофильную помощь терапевтов, узких специалистов и диагностов, но и пройти медосмотр.
Медицинские осмотры проводятся с понедельника по пятницу по предварительной записи с 08:00–12:00. Процедура включает:
Для проведения исследований необходимо явиться в клинику натощак по предварительной записи в указанное время. При себе нужно иметь контейнер с биоматериалом (моча)/(кал при необходимости), результат флюорографического исследования при наличии (годен в течение одного календарного года) и результат маммографии для женщин старше 40 лет (годен в течение одного календарного года).
При этом пройти медосмотр можно как в клинике, так и без отрыва от работы, воспользовавшись услугой выездной работы специалистов «Евромед». В этом случае медосмотр осуществляется в комфортных условиях в передвижном мобильном комплексе с кабинетами в удобное время.
Кроме медосмотров, в «Евромеде» можно оформить все виды справок и пройти различные виды медкомиссий: от личной медицинской книжки до получения заключения на права всех категорий (справка врача психиатра и психиатра-нарколога оформляется предварительно по месту жительства).
В современных клиниках «Евромед» вы пройдёте качественное обследование в кратчайшие сроки на оборудовании экспертного класса, вас порадует уровень сервиса и индивидуальный подход с гибкой системой скидок.
Более подробную информацию можно уточнить у операторов клиники по номеру телефона 8 (4722) 73-03-03, 8 (4722) 54-01-19 или на сайте .