Без очереди и в удобное время: выездные медосмотры для фирм от клиники «Евромед»

Для проведения исследований необходимо явиться в клинику натощак по предварительной записи в указанное время. При себе нужно иметь контейнер с биоматериалом (моча)/(кал при необходимости), результат флюорографического исследования при наличии (годен в течение одного календарного года) и результат маммографии для женщин старше 40 лет (годен в течение одного календарного года).