Бессонные ночи и потраченные нервы: как без проблем купить билеты на поезд?

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Многие россияне уже отметили, что в 2024 году купить билеты на поезд до Чёрного моря и обратно достаточно проблематично. Часть жителей уверена, что дело в закрытых аэропортах на юге страны и в массовом выкупе билетов турагентствами.
Но с какими именно проблемами сталкиваются желающие отдохнуть и как их избежать? Отвечаем в материале.
Продажа билетов на поезда обычно начинается в восемь утра по московскому времени, но эти часы могут меняться в зависимости от города отправления. Например, билеты на поезд на Дальнем Востоке становятся доступными с четырёх утра по Москве. В этом же году время появления билетов на сайте может быть абсолютно любым. С чем это связано, ответить трудно.
Большинство билетов на различные направления появляются на сайте РЖД за 90 дней до отправления поезда. Но если хочется купить билеты сразу же, как только они появятся, то нужно быть готовым к ещё одной проблеме: сайт и приложение может работать медленно, а покупка может срываться. Происходит такое именно во время начала продаж, поэтому зачастую люди едут покупать билеты на физических кассах вокзала.
Но и тут есть нюанс: не у всех получается приобрести билеты на вокзале. Так, если одной семье это удалось сделать быстро и без проблем, то другие сказать об этом же не могут. Например, один студент приехал ранним утром на вокзал и встал в большую очередь — перед ним стояли человек 30. Был плюс: долго стоять в очереди не пришлось, но нашёлся и минус — люди уходили быстро, поскольку билетов не было.
У кого-то получается купить билеты в приложении: для этого они заранее оставляют свои данные в личном кабинете, а затем выбирают места в середине или в конце вагона, чтобы избежать возможных проблем с приобретением билетов. Некоторые же, наоборот, месяцами не могут купить билеты на необходимые даты.
Для успешного приобретения железнодорожных билетов рекомендуется посещать сайты продаж ранним утром, поскольку в это время часто появляются билеты, от которых некоторые пассажиры отказались. Особенно высока вероятность успеха в утренние часы выходных дней. Также стоит искать билеты в день поездки или за день до неё, так как у некоторых пассажиров могут измениться планы в последний момент.
При поиске билетов полезно использовать функцию поиска по отдельным участкам маршрута, так как некоторые пассажиры могут выйти раньше конечной станции. Это может увеличить шансы на приобретение билета.
Отслеживание появления свободных мест на сайте или в приложении РЖД также является эффективным способом получения уведомлений о доступных билетах, а мониторинг на том же tutu.ru работает быстрее, чем на официальном сайте железнодорожной компании. Еще одной альтернативой является использование сервиса poezd.ru.
Тем путешественникам, которые хотят сэкономить, рекомендуется покупать билеты заранее — продажи открываются за 45 дней до отправления. Чем ближе дата поездки, тем выше цена. Стоит обратить внимание на скидки и акции, которые проводятся в определённые периоды времени: например, после праздников цены на билеты снижаются.
Важно помнить, что если вы хотите приобрести билеты на какой-то государственный праздник, то купить их дешевле, даже если попадаете на день скидок, не получится. Фиксированная цена также наблюдается на люксовые билеты, так что нужно быть внимательнее и выбирать непраздничные дни для покупок билетов.
Кроме того, верхние полки всегда дешевле на 20%, если решаете купить их заранее.
Напомним, что ранее редакция Бел.Ру писала также и о том, как сэкономить на покупке авиабилетов. Найти дешёвые билеты на самолёт труднее, поэтому есть множество различных способов, как это сделать. Однако для максимальной скидки придётся немного потрудиться.