Бессонные ночи и потраченные нервы: как без проблем купить билеты на поезд?

Но и тут есть нюанс: не у всех получается приобрести билеты на вокзале. Так, если одной семье это удалось сделать быстро и без проблем, то другие сказать об этом же не могут. Например, один студент приехал ранним утром на вокзал и встал в большую очередь — перед ним стояли человек 30. Был плюс: долго стоять в очереди не пришлось, но нашёлся и минус — люди уходили быстро, поскольку билетов не было.