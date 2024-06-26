Белгородцы просят включать в парке Победы рок и останавливать музыку во время РО

Мэрия города Белгорода ответила, что фоновая музыка, которая играет в парке Победы, звучит там для создания приятной атмосферы и подбирается, исходя из предпочтений посетителей. Но вопрос об отключении музыкального сопровождения на время объявления ракетной опасности в настоящее время действительно прорабатывается.