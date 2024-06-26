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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Белгород

Белгородцы просят включать в парке Победы рок и останавливать музыку во время РО

26 июня 2024, 15:05
Фото: 1MI
Белгород

В парке Победы Белгорода планируют отключать музыку во время РО

Белгородцы вновь пожаловались на музыкальный репертуар в парке Победы. Местный житель попросил включить что-нибудь из старого русского рока. В мэрии Белгорода отреагировали на предложение и ответили, будет ли в дальнейшем играть музыка во время объявления ракетной опасности.

Жители Белгорода снова недовольны музыкальным сопровождением в парке Победы. Горожанин обратился с просьбой изменить музыку, которая «играет без остановки, даже в условиях ракетной опасности».

По его словам, летом в парке звучат песни «Три белых коня», «Три мушкетёра», а также песни Андрея Миронова и музыка из кинофильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Операция „Ы“» и «Служебный роман».

«Эти песни и фильмы слушают и смотрят только один раз в году — в Новый год. Гуляет здесь [в парке] молодёжь больше, чем взрослые, они так вообще становятся злыми от этой музыки. Большая часть молодёжи предпочитает те песни, которые играли в День цветов на концертах, я с ними согласен», — считает белгородец.

Горожанин предложил вместо существующей музыки на два дня включить в парке русский рок: песни групп «Ария», «Король и шут», «Алиса», «ДДТ» и Виктора Цоя. Он считает, что это привлечёт больше посетителей в парк.

Мэрия города Белгорода ответила, что фоновая музыка, которая играет в парке Победы, звучит там для создания приятной атмосферы и подбирается, исходя из предпочтений посетителей. Но вопрос об отключении музыкального сопровождения на время объявления ракетной опасности в настоящее время действительно прорабатывается.

Объявления о ракетной опасности транслируются специальными техническими устройствами и дублируется на экране, установленном на набережной. Ваши предложения о включении музыкальных произведений в плейлист Вы можете направить в управление культуры.
мэрия Белгорода

Напомним, ранее белгородцы уже жаловались на репертуар песен в парке Победы. Белгородцы не хотят слушать «народную музыку и джаз», а пенсионеры попросили включать что-то более современное.

Белгородцы не хотят слушать «народную музыку и джаз» в парке Победы
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#Валерия Колесникова#Город#Музыка#Новости Белгорода#Парк Победы#Мэрия#Белгород#Ракетная опасность
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