Белгородцы просят включать в парке Победы рок и останавливать музыку во время РО

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Жители Белгорода снова недовольны музыкальным сопровождением в парке Победы. Горожанин обратился с просьбой изменить музыку, которая «играет без остановки, даже в условиях ракетной опасности».
По его словам, летом в парке звучат песни «Три белых коня», «Три мушкетёра», а также песни Андрея Миронова и музыка из кинофильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Операция „Ы“» и «Служебный роман».
«Эти песни и фильмы слушают и смотрят только один раз в году — в Новый год. Гуляет здесь [в парке] молодёжь больше, чем взрослые, они так вообще становятся злыми от этой музыки. Большая часть молодёжи предпочитает те песни, которые играли в День цветов на концертах, я с ними согласен», — считает белгородец.
Горожанин предложил вместо существующей музыки на два дня включить в парке русский рок: песни групп «Ария», «Король и шут», «Алиса», «ДДТ» и Виктора Цоя. Он считает, что это привлечёт больше посетителей в парк.
Мэрия города Белгорода ответила, что фоновая музыка, которая играет в парке Победы, звучит там для создания приятной атмосферы и подбирается, исходя из предпочтений посетителей. Но вопрос об отключении музыкального сопровождения на время объявления ракетной опасности в настоящее время действительно прорабатывается.
Объявления о ракетной опасности транслируются специальными техническими устройствами и дублируется на экране, установленном на набережной. Ваши предложения о включении музыкальных произведений в плейлист Вы можете направить в управление культуры.
мэрия Белгорода
Напомним, ранее белгородцы уже жаловались на репертуар песен в парке Победы. Белгородцы не хотят слушать «народную музыку и джаз», а пенсионеры попросили включать что-то более современное.