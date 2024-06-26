bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Аэропорт Старого Оскола сменил руководителя

Аэропорт Старого Оскола сменил руководителя

26 июня 2024, 13:46
Фото: 1MI
В «Аэропорт Старый Оскол» сменили генерального директора. Исполняющим обязанности генерального директора стал Владимир Крынин.

В АО «Аэропорт Старый Оскол» произошли кадровые перестановки. В компании сменился генеральный директор.

Ранее руководящую должность занимал Игорь Боев. Теперь исполняющим обязанности генерального директора назначен Владимир Крынин.

Согласно финансовому отчёту за 2023 год, выручка компании упала на 12% и составила 2,3 млн рублей. Чистые убытки оценили в 1,6 млн рублей.

Учредитель компании с 2022 года — департамент земельных и имущественных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области. До этого — Федеральное государственное унитарное предприятие «Аэропорт Старый Оскол».

АО «Аэропорт Старый Оскол» также является учредителем ООО «Скоростной трамвай».

Суд постановил оштрафовать аэропорт Старого Оскола на 40 тыс. рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Владелец белгородского аэропорта попал под санкции ЕСАэропорт, активы Зотова и ЭФКО: какие компании понесли убытки в первый год СВОС аэропорта — на кладбище: общественный транспорт Белгорода «восстанавливает» режим
#Алёна Мальцева#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Кадровые перестановки#Руководитель#Аэропорт Старый Оскол#Белгородский бизнес
Подпишитесь
«Выпил со старшим товарищем». Показания белгородского министра ЖКХ по делу Полежаева
Сегодня, 13:55
Белгородцы продают повреждённые обстрелами машины с «висящими» выплатами
Сегодня, 12:56
На парковке белгородской больницы произошёл взрыв, есть пострадавшие
Сегодня, 09:21
«Знакомы давно»: один из богатейших белгородцев дал показания по делу Полежаева
Сегодня, 14:39
Не зона СВО: срочнику отказали в выплате, так как ранило его в Белгородской области
Сегодня, 12:08
«Муромский лес» — новое пространство для загородного дома в Белгородском районе
Сегодня, 11:30