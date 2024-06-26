Аэропорт Старого Оскола сменил руководителя

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В АО «Аэропорт Старый Оскол» произошли кадровые перестановки. В компании сменился генеральный директор.
Ранее руководящую должность занимал Игорь Боев. Теперь исполняющим обязанности генерального директора назначен Владимир Крынин.
Согласно финансовому отчёту за 2023 год, выручка компании упала на 12% и составила 2,3 млн рублей. Чистые убытки оценили в 1,6 млн рублей.
Учредитель компании с 2022 года — департамент земельных и имущественных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области. До этого — Федеральное государственное унитарное предприятие «Аэропорт Старый Оскол».
АО «Аэропорт Старый Оскол» также является учредителем ООО «Скоростной трамвай».