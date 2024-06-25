Зарплата белгородок-руководительниц оказалась заметно меньше, чем у коллег-мужчин

Статистика по остальным областям Центрально-Чернозёмного района разнится. В Липецкой области мужчин на руководящих должностях на 12,7% больше, чем женщин. В Курской области количество мужчин и женщин среди руководителей примерно одинаково, а в Тамбовской и Воронежской женщин больше на 15,1% и 28,8%, соответственно.