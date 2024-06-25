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Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Белгородская область отличилась большим разрывом в зарплатах мужчин и женщин

Зарплата белгородок-руководительниц оказалась заметно меньше, чем у коллег-мужчин

25 июня 2024, 13:52
Фото: freepik.com

Белгородская область отличилась большим разрывом в зарплатах мужчин и женщин

На предприятиях в РФ примерно равное количество мужчин и женщин занимают одинаковые должности. По мере продвижения по карьерной лестнице разница увеличивается: женщин-руководителей почти в два раза меньше, чем мужчин. А какая статистика в Черноземье? Данные предоставила FinExpertiza.

В среднем по стране число женщин-руководителей лишь незначительно уступает количеству мужчин-управленцев. В Белгородской области ситуация обратная: женщин на руководящих постах на 12,8% больше, чем мужчин.

Статистика по остальным областям Центрально-Чернозёмного района разнится. В Липецкой области мужчин на руководящих должностях на 12,7% больше, чем женщин. В Курской области количество мужчин и женщин среди руководителей примерно одинаково, а в Тамбовской и Воронежской женщин больше на 15,1% и 28,8%, соответственно.

Существует также разница в оплате труда между мужчинами и женщинами, занимающими руководящие должности. В среднем заработная плата женщин-руководителей на 33% ниже, чем у мужчин.

Белгородская область оказалась в числе регионов с наиболее заметным разрывом по этому показателю. Здесь зарплаты женщин на 43,3% меньше, чем у мужчин. Больше разрыв только в Ненецком АО (45,2%) и Забайкальском крае (44,6%).

В Курской области разница составляет 37,9%, в Липецкой — 37%, в Тамбовской — 36,7%. Наиболее благоприятная ситуация наблюдается в Воронежской области, где разрыв составляет всего 27,3%.

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