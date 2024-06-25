Взрывы в Белгороде: ВСУ атакуют город беспилотниками

Posted Сегодня, 21:30
Published Сегодня, 21:30
Modified Сегодня, 21:32
Updated Сегодня, 21:32
Жители пригородов Белгорода около полуночи услышали в небе характерные жужжащие звуки летящих беспилотников. Вскоре в районе и в черте города раздалось несколько взрывов.
Следом объявили сигнал уже ракетной опасности, но продолжился он лишь несколько минут.
О последствиях на земле после взрывов дронов на момент публикации официально не сообщалось. Читатели Бел.Ру прислали видео со звуками взрывов. Один из БПЛА врезался в многоквартирный дом. О пострадавших информации нет.