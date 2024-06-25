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Posted Сегодня, 21:30

Published Сегодня, 21:30

Modified Сегодня, 21:32

Updated Сегодня, 21:32

ВСУ атаковали Белгород и район с помощью беспилотников

Взрывы в Белгороде: ВСУ атакуют город беспилотниками

24 июня 2024, 21:30
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ атаковали Белгород и район с помощью беспилотников

В 23:07 на всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА со стороны Украины. Около полуночи в Белгороде и пригороде раздалось несколько взрывов.

Жители пригородов Белгорода около полуночи услышали в небе характерные жужжащие звуки летящих беспилотников. Вскоре в районе и в черте города раздалось несколько взрывов.

Следом объявили сигнал уже ракетной опасности, но продолжился он лишь несколько минут.

О последствиях на земле после взрывов дронов на момент публикации официально не сообщалось. Читатели Бел.Ру прислали видео со звуками взрывов. Один из БПЛА врезался в многоквартирный дом. О пострадавших информации нет.

Видео: Изображение Midjourney
Видео: Telegram-канал «БелПлюс»
Один дом сгорел, ещё четыре пострадали в результате атаки дронов под Белгородом
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