ВСУ обстреляли белгородское приграничье из реактивных систем залпового огня

Posted Сегодня, 19:28
Published Сегодня, 19:28
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
По предварительным данным, во время обстрела из РСЗО пострадавших не было. В одном из многоквартирных домов повредило стёкла на четырёх балконах. Посечены фасады трёх социальных объектов. Стёкла и стены повреждены осколками в двух частных домах. Есть повреждения на газопроводе и линии электропередачи.
Утром власти планируют провести подомовой обход, чтобы выявить другие последствия обстрела. Информация о происшествии будет уточняться.
Напомним, во время обстрелов и атак беспилотников за последние сутки в Белгородской области были ранены 15 человек. Трое из них находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.