ВСУ обстреляли белгородское приграничье из реактивных систем залпового огня

По предварительным данным, во время обстрела из РСЗО пострадавших не было. В одном из многоквартирных домов повредило стёкла на четырёх балконах. Посечены фасады трёх социальных объектов. Стёкла и стены повреждены осколками в двух частных домах. Есть повреждения на газопроводе и линии электропередачи.