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Posted Сегодня, 19:28

Published Сегодня, 19:28

Modified Сегодня, 19:30

Updated Сегодня, 19:30

ВСУ обстреляли белгородское приграничье из реактивных систем залпового огня

ВСУ обстреляли белгородское приграничье из реактивных систем залпового огня

25 июня 2024, 19:28
Фото: Изображение Midjourney
Вечером 25 июня целью для атаки со стороны Украины стало село Муром в Шебекинском округе. Подробности сообщил Вячеслав Гладков.
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Обстрел

По предварительным данным, во время обстрела из РСЗО пострадавших не было. В одном из многоквартирных домов повредило стёкла на четырёх балконах. Посечены фасады трёх социальных объектов. Стёкла и стены повреждены осколками в двух частных домах. Есть повреждения на газопроводе и линии электропередачи.

Утром власти планируют провести подомовой обход, чтобы выявить другие последствия обстрела. Информация о происшествии будет уточняться.

Напомним, во время обстрелов и атак беспилотников за последние сутки в Белгородской области были ранены 15 человек. Трое из них находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Муром#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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