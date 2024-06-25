Врачи готовы выезжать к белгородцам на работу для профосмотров

Также в регионе планируется решить проблему с эндопротезированием коленных и тазобедренных суставов. Сейчас в очереди на процедуру находятся почти 4 тысячи пациентов. Каждый год их число увеличивается на 1,5 тысячи человек, поэтому планируется увеличить количество операций до 3864 в год, чтобы к 2025 году полностью ликвидировать образовавшуюся очередь.