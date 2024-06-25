Врачи готовы выезжать к белгородцам на работу для профосмотров

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Так, главврач горбольницы № 2 Белгорода Ольга Мевша предложила увеличить количество проводимых профосмотров среди работающих пациентов.
Необходима работа с коммерческими организациями: мы готовы приезжать сами, проверять состояние здоровья работников, нужно добиться вовлечённости руководства предприятий, пока его нет — сейчас прорабатываем возможные механизмы.
Андрей Иконников
Также в регионе планируется решить проблему с эндопротезированием коленных и тазобедренных суставов. Сейчас в очереди на процедуру находятся почти 4 тысячи пациентов. Каждый год их число увеличивается на 1,5 тысячи человек, поэтому планируется увеличить количество операций до 3864 в год, чтобы к 2025 году полностью ликвидировать образовавшуюся очередь.
С эмоциональным выгоранием врачей же борются с помощью материальных и социальных мер поддержки. Среди дополнительных мер для мотивации рассматривают награждение лучших медиков и предоставление санаторно-курортного лечения.