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Published Сегодня, 09:19

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В Белгороде обсудили с медиками проблемы профосмотров

Врачи готовы выезжать к белгородцам на работу для профосмотров

25 июня 2024, 09:19
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде обсудили с медиками проблемы профосмотров

В Белгородской области состоялось собрание руководителей больниц, где министр здравоохранения Андрей Иконников и глава региона Вячеслав Гладков обсудили вопросы улучшения качества жизни пациентов. Обсудили вопросы профосмотров, выгорания у врачей и эндопротезирование суставов, сообщил Иконников.

Так, главврач горбольницы № 2 Белгорода Ольга Мевша предложила увеличить количество проводимых профосмотров среди работающих пациентов.

Необходима работа с коммерческими организациями: мы готовы приезжать сами, проверять состояние здоровья работников, нужно добиться вовлечённости руководства предприятий, пока его нет — сейчас прорабатываем возможные механизмы.
Андрей Иконников

Также в регионе планируется решить проблему с эндопротезированием коленных и тазобедренных суставов. Сейчас в очереди на процедуру находятся почти 4 тысячи пациентов. Каждый год их число увеличивается на 1,5 тысячи человек, поэтому планируется увеличить количество операций до 3864 в год, чтобы к 2025 году полностью ликвидировать образовавшуюся очередь.

С эмоциональным выгоранием врачей же борются с помощью материальных и социальных мер поддержки. Среди дополнительных мер для мотивации рассматривают награждение лучших медиков и предоставление санаторно-курортного лечения.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Медицина#Касается каждого#Белгород#Андрей иконников#Профосмотр
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