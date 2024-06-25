В Минобороны прокомментировали массированную ночную атаку ВСУ на Белгород

Напомним, что в результате ночной атаки БПЛА последствия есть в столице региона, Белгородском районе и Яковлевском горокруге. В Белгороде пострадала женщина — у неё перелом и закрытая черепно-мозговая травма. Разрушения есть в четырёх квартирах четырёх МКД, частном доме, двух коммерческих объектах.