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Published Сегодня, 05:04

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Updated Сегодня, 05:06

ПВО уничтожила 29 беспилотников в Белгородской области за ночь

В Минобороны прокомментировали массированную ночную атаку ВСУ на Белгород

25 июня 2024, 05:04
Фото: Изображение Midjourney

ПВО уничтожила 29 беспилотников в Белгородской области за ночь

Минувшей ночью регион пережил массированную атаку беспилотников. Последствия есть в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском горокруге. Ночную атаку ВСУ прокомментировали в пресс-службе Минобороны РФ.
Сюжет
Пво

ВСУ нанесли по Белгородской области массированный удар беспилотниками минувшей ночью. Всего в регионе уничтожено 29 БПЛА. В соседней Воронежской области ПВО сбила один беспилотник.

Напомним, что в результате ночной атаки БПЛА последствия есть в столице региона, Белгородском районе и Яковлевском горокруге. В Белгороде пострадала женщина — у неё перелом и закрытая черепно-мозговая травма. Разрушения есть в четырёх квартирах четырёх МКД, частном доме, двух коммерческих объектах.

В Северном в Белгородском районе повреждены три квартиры в МКД.

В Строителе в результате атаки БПЛА ранены мужчина и женщина, полностью разрушен балкон в одном из МКД, повреждено балконное остекление на нескольких этажах. В Быковке повреждены два частных дома и два авто.

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