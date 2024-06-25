В Минобороны прокомментировали массированную ночную атаку ВСУ на Белгород

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
ВСУ нанесли по Белгородской области массированный удар беспилотниками минувшей ночью. Всего в регионе уничтожено 29 БПЛА. В соседней Воронежской области ПВО сбила один беспилотник.
Напомним, что в результате ночной атаки БПЛА последствия есть в столице региона, Белгородском районе и Яковлевском горокруге. В Белгороде пострадала женщина — у неё перелом и закрытая черепно-мозговая травма. Разрушения есть в четырёх квартирах четырёх МКД, частном доме, двух коммерческих объектах.
В Северном в Белгородском районе повреждены три квартиры в МКД.
В Строителе в результате атаки БПЛА ранены мужчина и женщина, полностью разрушен балкон в одном из МКД, повреждено балконное остекление на нескольких этажах. В Быковке повреждены два частных дома и два авто.