В Италии создали работающий на мусоре суперкар

Как сообщает newkhakasiya.online, роскошный автомобиль GB110 был спроектирован дизайнерским домом Bertone и недавно представлен в Монако. У этой модели установлен 5,2-литровый двигатель V10 с двумя турбонагнетателями. GB110 развивает мощность в 1124 лошадиные силы, при этом крутящий момент достигает 1100 Нм. Топливо для этого автомобиля изготавливается из пластиковых отходов.