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В Италии создали работающий на мусоре суперкар

В Италии создали работающий на мусоре суперкар

25 июня 2024, 08:19
Фото: bertone.it
В Италии был создан уникальный автомобиль, который работает на синтетическом топливе, произведенном из отходов.

Как сообщает newkhakasiya.online, роскошный автомобиль GB110 был спроектирован дизайнерским домом Bertone и недавно представлен в Монако. У этой модели установлен 5,2-литровый двигатель V10 с двумя турбонагнетателями. GB110 развивает мощность в 1124 лошадиные силы, при этом крутящий момент достигает 1100 Нм. Топливо для этого автомобиля изготавливается из пластиковых отходов.

Коробка передач в этой модели имеет семь скоростей с двумя сцеплениями, что позволяет передавать мощность на все четыре колеса. Также у суперкара установлены карбон-керамические тормоза — аналогичные тем, что используются в современных гоночных автомобилях.

Компания Bertone не раскрыла источник двигателя для GB110, но, вероятно, он взят у Lamborghini. У автомобиля впечатляющие технические характеристики. Он способен разгоняться до 350 км/ч, а для разгона требуется всего 12,9 секунды. Легкая конструкция и материалы обеспечивают невысокий вес — 1422 килограмма.

Что касается интерьера, то его компания не представила, но обещает широкий выбор вариантов кастомизации для покупателей. Стоимость нового суперкара не была объявлена — она будет доступна только миллионерам, желающим приобрести этот автомобиль. В общей сложности будет выпущено 33 экземпляра данной модели.

#Общество
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