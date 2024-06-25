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Published Сегодня, 06:58

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В Белгородской области за год стало меньше детей в возрасте до 16 лет

В Белгородской области за год стало меньше детей в возрасте до 16 лет

25 июня 2024, 06:58
Фото: Изображение Midjourney
Это следует из данных Белгордстата, которые в ведомстве предоставили журналистам Бел.Ру. Больше всего детей на начало прошлого года было в Белгороде и ещё четырёх муниципалитетах.
Сюжет
Дети

Как стало известно журналистам Бел.Ру, в начале 2024 года в Белгородской области проживало 245 700 детей в возрасте от 0 од 15 лет. При этом годом ранее (на 1 января 2023 года) в регионе было 252 710 человек этой возрастной категории. Таким образом, за год в области стало на 7010 детей в возрасте до 16 лет меньше.

В Белгородстате журналистам Бел.Ру рассказали, что больше всего жителей младше трудоспособного возраста на начало прошлого года было в Белгороде, Белгородском районе, Губкинском, Старооскольском и Шебекинском округах. А меньше всего — в Красненском, Краснояружском, Вейделевском, Ивнянском и Борисовском районах.

Напомним, в Белгородской области смертность в два раза превысила рождаемость. За 2023 год в регионе родилось 10 024 ребёнка. Умерло 20 163 белгородца, при этом показатель меньше, чем в 2022-м: число уменьшилось на 1591.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Дети#Смертность#Рождаемость#Статистика#Демография#Эксклюзив#Белгород
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