В Белгородской области за год стало меньше детей в возрасте до 16 лет

Как стало известно журналистам Бел.Ру, в начале 2024 года в Белгородской области проживало 245 700 детей в возрасте от 0 од 15 лет. При этом годом ранее (на 1 января 2023 года) в регионе было 252 710 человек этой возрастной категории. Таким образом, за год в области стало на 7010 детей в возрасте до 16 лет меньше.