В Белгородской области за год стало меньше детей в возрасте до 16 лет

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Как стало известно журналистам Бел.Ру, в начале 2024 года в Белгородской области проживало 245 700 детей в возрасте от 0 од 15 лет. При этом годом ранее (на 1 января 2023 года) в регионе было 252 710 человек этой возрастной категории. Таким образом, за год в области стало на 7010 детей в возрасте до 16 лет меньше.
В Белгородстате журналистам Бел.Ру рассказали, что больше всего жителей младше трудоспособного возраста на начало прошлого года было в Белгороде, Белгородском районе, Губкинском, Старооскольском и Шебекинском округах. А меньше всего — в Красненском, Краснояружском, Вейделевском, Ивнянском и Борисовском районах.
Напомним, в Белгородской области смертность в два раза превысила рождаемость. За 2023 год в регионе родилось 10 024 ребёнка. Умерло 20 163 белгородца, при этом показатель меньше, чем в 2022-м: число уменьшилось на 1591.