В Белгородской области ВСУ атаковали дроном КамАЗ сельхозпредприятия, есть раненый

Напомним, что только за прошедший день в Белгородской области пострадали 15 человек. Ранения мирные жители получили в Белгороде и Строителе, Грайворонском и Шебекинском горокругах. В Белгородском районе в результате прямого попадания в частный дом погибла женщина.