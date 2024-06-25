В Белгородской области ВСУ атаковали дроном КамАЗ сельхозпредприятия, есть раненый

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
ВСУ 25 июня атаковали FPV-дроном КамАЗ сельхозпредприятия. Произошло это, когда грузовик ехал на дороге Архангельское — Муром в Шебекинском горокруге.
Пострадал водитель. У него сотрясение мозга, осколочные ранения лица и ноги. Мужчину везут в белгородскую больницу.
Напомним, что только за прошедший день в Белгородской области пострадали 15 человек. Ранения мирные жители получили в Белгороде и Строителе, Грайворонском и Шебекинском горокругах. В Белгородском районе в результате прямого попадания в частный дом погибла женщина.