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Водитель КамАЗа пострадал при атаке дрона в Белгородской области

В Белгородской области ВСУ атаковали дроном КамАЗ сельхозпредприятия, есть раненый

25 июня 2024, 07:40
Фото: 1MI

Водитель КамАЗа пострадал при атаке дрона в Белгородской области

Происшествие случилось в Шебекинском горокруге. У пострадавшего — сотрясение мозга, осколочные ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 25 июня атаковали FPV-дроном КамАЗ сельхозпредприятия. Произошло это, когда грузовик ехал на дороге Архангельское — Муром в Шебекинском горокруге.

Пострадал водитель. У него сотрясение мозга, осколочные ранения лица и ноги. Мужчину везут в белгородскую больницу.

Напомним, что только за прошедший день в Белгородской области пострадали 15 человек. Ранения мирные жители получили в Белгороде и Строителе, Грайворонском и Шебекинском горокругах. В Белгородском районе в результате прямого попадания в частный дом погибла женщина.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#КамАЗ#Белгород#Вячеслав Гладков#Дрон#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Атака ВСУ
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