В белгородском минобре ответили на жалобу о голодных детях в поезде из Волгограда

«Почему-то детей из района не кормят в пути, а детей из Белгорода покормили. Это что такое происходит? Это вообще как такое возможно? Значит, на глазах у детей из района кормят детей из города? А наши дети никому не нужны, получается? Я в шоке! Примите, пожалуйста, меры!» — попросила белгородка.