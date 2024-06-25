В белгородском минобре ответили на жалобу о голодных детях в поезде из Волгограда

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Женщина рассказала, что её ребёнок вместе с другими детьми из Белгородского района и Белгорода возвращается домой на поезде. До этого все ребята отдыхали в одном детском лагере. Но в дороге питание организовали не для всех: ели, как утверждает жительница, только дети из областного центра.
«Почему-то детей из района не кормят в пути, а детей из Белгорода покормили. Это что такое происходит? Это вообще как такое возможно? Значит, на глазах у детей из района кормят детей из города? А наши дети никому не нужны, получается? Я в шоке! Примите, пожалуйста, меры!» — попросила белгородка.
На обращение отреагировали в региональном министерстве образования. Представители ведомства подтвердили, что детям из разных муниципалитетов организовали разные схемы питания, из-за чего женщина подумала, что детей из Белгородского района оставили без еды. На это ответила глава муниципалитета Анна Куташова.
Наши дети в 15:56 сели в поезд, в лагере был полноценный обед, в поезде детям предоставлен сухой паёк на ужин. Горячее питание для детей в поезде является обязательным, если время в пути превышает 24 часа. В 9:30 поезд пребывает в Москву, после чего дети отправляются в кафе на завтрак. В течение дня для всех 49 детей организован досуг (посещение выставки «Россия»), обед и ужин, после чего ребята нашим фирменным поездом отправятся домой. Представленный режим питания не нарушает санитарные требования во время организованных перевозок детей железнодорожным транспортом.
Анна Куташова
По словам родительницы, вместо ужина детям дали попкорн, кукурузные палочки, круассан, Choco-Pie, пол-литра воды и сок. «Обед был в лагере, но ведь его давали всем, а не только районникам. Но одних кормят, о них подумали городские власти, а другие смотрят на них», — добавила жительница.
Куташовой сообщили, что директор школы объяснил все детали о питании родительнице, однако та отметила, что с ней никто не связывался.