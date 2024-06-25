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Published Сегодня, 05:37

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Updated Сегодня, 05:39

Мирная жительница погибла в результате атаки в Белгородском районе

Тело женщины обнаружили в разрушенном доме под Белгородом

25 июня 2024, 05:37
Фото: 1MI

Мирная жительница погибла в результате атаки в Белгородском районе

Трагедия произошла в Беловском. Пожилая женщина погибла в результате прямого попадания в дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе погибла мирная жительница. Происшествие случилось в Беловском.

В частный дом было прямое попадание, он в итоге разрушился. На месте происшествия обнаружили тело пожилой женщины.

О гибели мирной жительницы стало известно утром 25 июня — во время обхода территории.

Напомним, что минувшей ночью регион пережил обстрел ВСУ и массированную атаку беспилотников. Пострадали четверо мирных жителей. Две женщины и двое мужчин ранены в Белгороде и Строителе.

Всего же за прошедший день пострадали 15 мирных жителей. Помимо Белгорода и Строителя, раненые есть в Грайворонском и Шебекинском горокругах. Трое пострадавших находятся в реанимации.

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