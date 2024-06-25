РЭО выплатит 766 млн рублей в качестве купонного дохода по облигациям

Согласно целям национального проекта «Экология», уже к 2030 году в нашей стране должны сортироваться все твёрдые коммунальные отходы, а объём поступающего на свалки мусора должен быть снижен на 50%. Этих показателей невозможно достичь без построения экономики замкнутого цикла.