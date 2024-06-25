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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

РЭО выплатит 766 млн рублей в качестве купонного дохода по облигациям

РЭО выплатит 766 млн рублей в качестве купонного дохода по облигациям

25 июня 2024, 14:04
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор выпускает облигации для получения средств, которые направляются на финансирование объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

В июне текущего года владельцы этих облигаций получат 766 млн рублей купонного дохода. С начала 2024 года инвесторы заработают 2,6 млрд рублей.

Сообщается, что доходность облигаций РЭО привязывается к ключевой ставке Центробанка РФ. Это, по словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, вызывает повышенный интерес со стороны инвесторов к флоатерам (облигациям, имеющим плавающую ставку), размещенным РЭО.

Заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев рассказал, что оператор выплачивает купонный доход по экооблигациям в рамках федеральной меры поддержки по субсидированию купона. Облигации РЭО серии 02 котируются на Московской бирже по цене 103% к номиналу.

Полученные от размещения облигаций РЭО деньги идут на создание новых объектов обращения с ТКО и модернизацию уже работающих. При этом передаются средства инвесторам в качестве льготных займов.

Субсидия, направляемая РЭО в рамках постановления правительства № 906, позволяет компенсировать расходы на выплату купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки ЦБ.

Напомним, ППК «РЭО» создали в 2019 году. Основной задачей Российского экологического оператора является формирование комплексной системы обращения с ТКО в Российской Федерации.

Согласно целям национального проекта «Экология», уже к 2030 году в нашей стране должны сортироваться все твёрдые коммунальные отходы, а объём поступающего на свалки мусора должен быть снижен на 50%. Этих показателей невозможно достичь без построения экономики замкнутого цикла.

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