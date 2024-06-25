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РЭО представил амбассадоров «Зеленой премии — 2024»

РЭО представил амбассадоров «Зеленой премии — 2024»

25 июня 2024, 10:28
Фото: РЭО
Руководство Российского экологического оператора объявило о старте программы «Амбассадоры Зеленой премии». Данная инициатива предполагает привлечение лауреатов и победителей предыдущих премий в качестве популяризаторов данного конкурса, нацеленных на привлечение новых участников.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что для участия в программе отобраны 16 кандидатов, ранее ставших финалистами в номинации «Общественные проекты». По словам Буцаева, именно активные экологические общественники являются наиболее подходящими кандидатами на роль амбассадоров, поскольку они обладают высокой мотивацией и творческим подходом к делу, пишет newsnn.ru.

В числе амбассадоров программы: Яна Хотиенко (волонтерский центр «ВМЕСТЕ» МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана), Татьяна Хохлова и Екатерина Баранова (проект «Водорослям крышка!»), Владислав Шаврин (образовательный фестиваль «Все циклично»), Екатерина Черемисина (плавучий эковолонтерский отряд «Вернадский»).

Работа амбассадоров будет вестись как со студенческой аудиторией, так и во взаимодействии с органами власти и бизнес-сообществом. В ППК «РЭО» сообщили, что по итогам деятельности амбассадоров будет составлен их рейтинг. В нём будет учитываться такие критерии, как количество публикаций в социальных медиа, число презентаций и охват аудитории.

Самые активные участники программы будут отмечены наградами в рамках Российского экологического форума 2024 года. Срок реализации программы — до 1 ноября текущего года.

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