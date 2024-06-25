РЭО представил амбассадоров «Зеленой премии — 2024»

Работа амбассадоров будет вестись как со студенческой аудиторией, так и во взаимодействии с органами власти и бизнес-сообществом. В ППК «РЭО» сообщили, что по итогам деятельности амбассадоров будет составлен их рейтинг. В нём будет учитываться такие критерии, как количество публикаций в социальных медиа, число презентаций и охват аудитории.