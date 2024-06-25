Разрушения после атаки БПЛА нашли в неприграничном районе Белгородской области

ВСУ атаковали беспилотниками три населённых пункта в Белгородской области

В двух приграничных районах после атак дронов-камикадзе произошёл пожар — на территории сельхозпредприятия и в неработающем магазине. В Ивнянском районе после утренней атаки БПЛА разрушения есть в частных домах, повреждены авто, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

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