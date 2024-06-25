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Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Последствия атаки дронов в Ивнянском районе Белгородской области

Разрушения после атаки БПЛА нашли в неприграничном районе Белгородской области

25 июня 2024, 09:57
Фото: страница Игоря Щепина в соцсети
Последствия атаки дронов в Ивнянском районе Белгородской области

ВСУ атаковали беспилотниками три населённых пункта в Белгородской области

В двух приграничных районах после атак дронов-камикадзе произошёл пожар — на территории сельхозпредприятия и в неработающем магазине. В Ивнянском районе после утренней атаки БПЛА разрушения есть в частных домах, повреждены авто, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали беспилотниками три района Белгородской области. Произошли пожары, есть разрушения в домах, повреждены авто.

Так, беспилотники атаковали неприграничный Ивнянский район. В Вознесеновке БПЛА взорвался в частном секторе. Разрушения есть в семи частных домах. Повреждено пять машин.

В Грузском в Борисовском районе дрон-камикадзе атаковал сельхозпредприятие. В результате загорелось одно из производственных зданий. Очаг оперативно ликвидировали.

В Безымено в Грайворонском горокруге дрон-камикадзе ударил по неработающему магазину, произошёл взрыв. Пожар уже потушили.

Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет.

Последствия атаки дронов в Ивнянском районе Белгородской области Последствия атаки дронов в Ивнянском районе Белгородской области
Последствия атаки дронов в Ивнянском районе Белгородской области Последствия атаки дронов в Ивнянском районе Белгородской области
Последствия атаки дронов в Ивнянском районе Белгородской области Последствия атаки дронов в Ивнянском районе Белгородской области
Последствия атаки дронов на Белгородскую областьПоследствия атаки дронов на Белгородскую область
Последствия атаки дронов в Ивнянском районе Белгородской области
Фото: страница Игоря Щепина в соцсети
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Ивнянский район#Борисовский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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