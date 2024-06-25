Разрушения после атаки БПЛА нашли в неприграничном районе Белгородской области

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
ВСУ атаковали беспилотниками три района Белгородской области. Произошли пожары, есть разрушения в домах, повреждены авто.
Так, беспилотники атаковали неприграничный Ивнянский район. В Вознесеновке БПЛА взорвался в частном секторе. Разрушения есть в семи частных домах. Повреждено пять машин.
В Грузском в Борисовском районе дрон-камикадзе атаковал сельхозпредприятие. В результате загорелось одно из производственных зданий. Очаг оперативно ликвидировали.
В Безымено в Грайворонском горокруге дрон-камикадзе ударил по неработающему магазину, произошёл взрыв. Пожар уже потушили.
Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет.