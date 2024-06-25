Различать подтипы гриппа можно будет с помощью бумажных полосок

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Американские учёные разработали доступный тест, который поможет различить типы гриппа и назначить необходимое лечение. С помощью специальных бумажных полосок вскоре можно будет обнаружить штаммы свиного и птичьего гриппа, включая H5N1.
Результаты исследования опубликованы в научном журнале The Journal of Molecular Diagnostics. Новая разработка поспособствует более быстрой реакции на вспышки заболеваний и оперативному назначению необходимой медицинской помощи. Предполагается, что в будущем доступные и быстрые тесты появятся в кабинетах врачей и лабораториях по всему миру.
Тест базируется на технологии SHINE, созданной в 2020 году, использующей ферменты CRISPR для выявления конкретных последовательностей вирусной РНК в образцах. Сначала исследователи применили SHINE для тестирования на вирус SARS-CoV-2, а после — для разграничения «дельты» и «омикрона».
Основное преимущество этих тестов заключается в том, что их можно использовать в поликлиниках, а не только в лабораториях с дорогостоящим оборудованием. Традиционные методы диагностики, как, например, ПЦР, требуют времени, обученного персонала, специализированного оборудования и холодильных камер. SHINE значительно упрощает процесс: такой тест можно провести при обычной температуре примерно за 90 минут. В скором времени обещают уменьшить время до 15 минут.
Исследователи также адаптировали технологию SHINE для различения разных штаммов гриппа между собой. В будущем, по их утверждениям, возможно будет обнаруживать и два различных вируса с схожими симптомами, к примеру, грипп и SARS-CoV-2.