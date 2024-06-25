Различать подтипы гриппа можно будет с помощью бумажных полосок

Основное преимущество этих тестов заключается в том, что их можно использовать в поликлиниках, а не только в лабораториях с дорогостоящим оборудованием. Традиционные методы диагностики, как, например, ПЦР, требуют времени, обученного персонала, специализированного оборудования и холодильных камер. SHINE значительно упрощает процесс: такой тест можно провести при обычной температуре примерно за 90 минут. В скором времени обещают уменьшить время до 15 минут.