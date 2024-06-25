Ранним утром под Белгородом иномарка насмерть сбила водителя электросамоката

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Published Сегодня, 06:37
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Сегодня, 25 июня, примерно в 06:10 около села Драгунское автомобиль Mazda 6 с водителем 1977 года рождения за рулём столкнулся с электросамокатом, которым управлял 51-летний мужчина.
В результате столкновения несовместимые с жизнью ранения получил самокатчик. Какие травмы получил водитель иномарки, в ведомстве не сообщили.
Точные причины произошедшего пока не известны. На месте работает следственно-оперативная группа. Из-за случившегося производится объезд места аварии по свободной полосе.
Напомним, что недавно в Ровеньском районе произошло ДТП, в котором погибли женщина, мужчина и их годовалая дочь. Ещё двух детей пришлось госпитализировать. Позже в УМВД рассказали подробности произошедшего.