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Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Кадры с места смертельной аварии

Ранним утром под Белгородом иномарка насмерть сбила водителя электросамоката

25 июня 2024, 06:37
Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Белгородской области»
Кадры с места смертельной аварии

Под Белгородом в ДТП погиб электросамокатчик

Смертельная авария случилась на 11-м км автодороги Белгород — Грайворон — Козинка вблизи села Драгунское. Подробности произошедшего пока не известны, отметили в региональной Госавтоинспекции.
Сюжет
Авария

Сегодня, 25 июня, примерно в 06:10 около села Драгунское автомобиль Mazda 6 с водителем 1977 года рождения за рулём столкнулся с электросамокатом, которым управлял 51-летний мужчина.

В результате столкновения несовместимые с жизнью ранения получил самокатчик. Какие травмы получил водитель иномарки, в ведомстве не сообщили.

Точные причины произошедшего пока не известны. На месте работает следственно-оперативная группа. Из-за случившегося производится объезд места аварии по свободной полосе.

Напомним, что недавно в Ровеньском районе произошло ДТП, в котором погибли женщина, мужчина и их годовалая дочь. Ещё двух детей пришлось госпитализировать. Позже в УМВД рассказали подробности произошедшего.

Кадры с места смертельной аварииКадры с места смертельной аварии
Кадры с места смертельной аварииКадры с места смертельной аварии
Кадры с места смертельной аварииКадры с места смертельной аварии
Кадры с места смертельной аварии
Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Белгородской области»
В белгородском УМВД рассказали об аварии, в которой погибла годовалая девочка
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Авария#Белгород#Электросамокат#Смертельная авария
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