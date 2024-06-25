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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Подозреваемые

Полицейские нашли во дворе у бывших супругов под Белгородом плантацию конопли

25 июня 2024, 13:16
Фото: УМВД России по Белгородской области
Подозреваемые

Белгородцам грозит до восьми лет тюрьмы за незаконное выращивание конопли

Мужичина вырастил растения, а ухаживать за ними помогала бывшая жена. Однако собрать урожай пара не успела — к ним с проверкой пришли полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении МВД.

Бывшие супруги попали под уголовное дело за незаконное выращивание конопли прямо во дворе. Плантацию полицейские обнаружили в Белгородском районе.

Растения высадил 43-летний ранее судимый мужчина. Ухаживать за ними помогала его бывшая жена, которая живёт с ним в одном доме.

Всего во дворе полицейские нашли 33 куста. Запрещённые растения в итоге изъяли.

Возбуждено уголовное дело за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, совершённое группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ). Подозреваемым грозит до восьми лет тюрьмы.

Добавим, что это не самый большой урожай, с которым приходилось сталкиваться полицейским. В Дубовом в минувшем году при проверке у местного жителя нашли 347 кустов конопли. Он тоже попал под уголовное дело. А в Белгороде у пенсионерки изъяли 537 кустов наркотикосодержащего растения.

Вместо овощных закруток: белгородец оригинально хранил наркотики
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Наркотики#Уголовное дело#Конопля#Белгород
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