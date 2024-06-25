Полицейские нашли во дворе у бывших супругов под Белгородом плантацию конопли

Добавим, что это не самый большой урожай, с которым приходилось сталкиваться полицейским. В Дубовом в минувшем году при проверке у местного жителя нашли 347 кустов конопли. Он тоже попал под уголовное дело. А в Белгороде у пенсионерки изъяли 537 кустов наркотикосодержащего растения.