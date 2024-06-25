Полицейские нашли во дворе у бывших супругов под Белгородом плантацию конопли

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Бывшие супруги попали под уголовное дело за незаконное выращивание конопли прямо во дворе. Плантацию полицейские обнаружили в Белгородском районе.
Растения высадил 43-летний ранее судимый мужчина. Ухаживать за ними помогала его бывшая жена, которая живёт с ним в одном доме.
Всего во дворе полицейские нашли 33 куста. Запрещённые растения в итоге изъяли.
Возбуждено уголовное дело за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, совершённое группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ). Подозреваемым грозит до восьми лет тюрьмы.
Добавим, что это не самый большой урожай, с которым приходилось сталкиваться полицейским. В Дубовом в минувшем году при проверке у местного жителя нашли 347 кустов конопли. Он тоже попал под уголовное дело. А в Белгороде у пенсионерки изъяли 537 кустов наркотикосодержащего растения.