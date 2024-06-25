Один человек пострадал при ночном обстреле Белгорода

Posted Вчера, 23:18
Published Вчера, 23:18
Modified Вчера, 23:20
Updated Вчера, 23:20
Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к городу. Есть один раненый. Осколки попали в плечо и кисть мужчины. Врачи оказали ему помощь, дальше он будет восстанавливаться амбулаторно.
В областном центре выбило окна в одной квартире. Без стёкол остался автосалон. Три автомобиля посекло осколками.
В Белгородском районе в селе Стрелецкое посёлок заборичастного дома. В селе Головино пострадал автомобиль.
Оперативные службы работают на местах. Утром проведут подомовой обход на предмет выявления других последствий обстрела.
Ранее Белгород атаковали беспилотниками. Ранен один человек, повреждения получили несколько многоквартирных домов.