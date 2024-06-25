Новые взрывы в Белгороде: объявлена ракетная опасность

В Белгороде раздались новые взрывы после объявления ракетной опасности.

После массированной атаки на Белгород с помощью беспилотников ВСУ атаковали город и из более мощного оружия. В небе раздалось несколько взрывов. О последствиях пока не сообщалось.

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