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Posted Сегодня, 22:04

Published Сегодня, 22:04

Modified Сегодня, 22:06

Updated Сегодня, 22:06

В Белгороде раздались новые взрывы после объявления ракетной опасности.

Новые взрывы в Белгороде: объявлена ракетная опасность

24 июня 2024, 22:04
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде раздались новые взрывы после объявления ракетной опасности.

После массированной атаки на Белгород с помощью беспилотников ВСУ атаковали город и из более мощного оружия. В небе раздалось несколько взрывов. О последствиях пока не сообщалось.

После многочисленных взрывов беспилотников Белгород подвергся ракетному удару. Сработала система ПВО, в небе над городом раздалось несколько взрывов. О последствиях на земле информации не поступало. Были сообщения о падении обломков.

Сообщается также об обстреле Шебекино и работе ПВО в белгородском приграничье.

Напомним, в понедельник во время обстрелов и атак ВСУ на белгородское приграничье с помощью беспилотников пострадали десять человек.

Оперативно узнавать новости о происшествиях в Белгороде и в Белгородской области вы можете в нашем Telegram-канале.

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#Евгений Грицков#Город#Видео#Происшествия#Новости Белгорода#Обстрел#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы#Ракетная опасность
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