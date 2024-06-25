Новые взрывы в Белгороде: объявлена ракетная опасность

Posted Сегодня, 22:04
Published Сегодня, 22:04
Modified Сегодня, 22:06
Updated Сегодня, 22:06
После многочисленных взрывов беспилотников Белгород подвергся ракетному удару. Сработала система ПВО, в небе над городом раздалось несколько взрывов. О последствиях на земле информации не поступало. Были сообщения о падении обломков.
Сообщается также об обстреле Шебекино и работе ПВО в белгородском приграничье.
Напомним, в понедельник во время обстрелов и атак ВСУ на белгородское приграничье с помощью беспилотников пострадали десять человек.
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