Из-за ночной атаки ВСУ некоторые белгородцы оставались без газа

В результате ночной атаки ВСУ на Белгород повреждения насчитали в шести многоквартирных домах. Один из них — новый 18-этажный МКД. Он получил наиболее значительные разрушения — частично разрушен фасад. Ранее в дом врезался беспилотник, этот момент попал на видео очевидцев.