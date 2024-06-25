Из-за ночной атаки ВСУ некоторые белгородцы оставались без газа

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В результате ночной атаки ВСУ на Белгород повреждения насчитали в шести многоквартирных домах. Один из них — новый 18-этажный МКД. Он получил наиболее значительные разрушения — частично разрушен фасад. Ранее в дом врезался беспилотник, этот момент попал на видео очевидцев.
В другом многоквартирном доме повреждения получил газопровод. Из-за этого на время пришлось оставить без газа 20 квартир. Сейчас проблему решили.
В основном в результате ночного удара в квартирах повреждено остекление.
Помимо МКД, в Белгороде из-за массированной атаки беспилотников и обстрела разрушения также есть в четырёх частных домах, на территории ещё одного задело хозпостройку. Повреждено 17 машин.
Двое мирных жителей пострадали. Раненая женщина остаётся в реанимации.