bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Дом, пострадавший в Белгороде в результате ночной атаки

Из-за ночной атаки ВСУ некоторые белгородцы оставались без газа

25 июня 2024, 12:07
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Дом, пострадавший в Белгороде в результате ночной атаки

18-этажный дом получил наибольшие разрушения из-за ночной атаки на Белгород

В высотке частично разрушен фасад. В другом многоквартирном доме повреждения получил газопровод, из-за чего жители временно оставались без газа. Подробности сообщил мэр Валентин Демидов.

В результате ночной атаки ВСУ на Белгород повреждения насчитали в шести многоквартирных домах. Один из них — новый 18-этажный МКД. Он получил наиболее значительные разрушения — частично разрушен фасад. Ранее в дом врезался беспилотник, этот момент попал на видео очевидцев.

В другом многоквартирном доме повреждения получил газопровод. Из-за этого на время пришлось оставить без газа 20 квартир. Сейчас проблему решили.

В основном в результате ночного удара в квартирах повреждено остекление.

Помимо МКД, в Белгороде из-за массированной атаки беспилотников и обстрела разрушения также есть в четырёх частных домах, на территории ещё одного задело хозпостройку. Повреждено 17 машин.

Двое мирных жителей пострадали. Раненая женщина остаётся в реанимации.

Дом, пострадавший в Белгороде в результате ночной атакиДом, пострадавший в Белгороде в результате ночной атаки
Дом, пострадавший в Белгороде в результате ночной атакиДом, пострадавший в Белгороде в результате ночной атаки
Дом, пострадавший в Белгороде в результате ночной атакиДом, пострадавший в Белгороде в результате ночной атаки
Дом, пострадавший в Белгороде в результате ночной атакиДом, пострадавший в Белгороде в результате ночной атаки
Дом, пострадавший в Белгороде в результате ночной атакиДом, пострадавший в Белгороде в результате ночной атаки
Дом, пострадавший в Белгороде в результате ночной атаки
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Гладков уточнил подробности ночной атаки БПЛА на Белгородскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Разрушения после атаки БПЛА нашли в неприграничном районе Белгородской областиТело женщины обнаружили в разрушенном доме под БелгородомСтали известны последствия утренней атаки ВСУ на Белгород
#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Мкд#Валентин Демидов#Разрушения
Подпишитесь
Адвокат экс-замгубернатора Полежаева: Мне и моему подзащитному угрожали
Сегодня, 11:42
Белгородцам запрещают отмечать выпускной в ресторанах, хотя такого распоряжения нет
Сегодня, 10:20
Не обязаны: в белгородском аквапарке прокомментировали отсутствие бетонных укрытий
Сегодня, 08:31
Потерял часть ноги, выплату жду: белгородцу ещё не заплатили за ранение в зоне СВО
Сегодня, 09:43
«В центре дети, а на Харгоре — нет?» Белгородцы — о выходе детей на очное обучение
Сегодня, 09:03
Разрушения после атаки БПЛА нашли в неприграничном районе Белгородской области
Сегодня, 09:57