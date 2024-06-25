Две «двойки», двоих удалили: как выпускники сдают ЕГЭ в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
По официальным данным, в 2022 году ЕГЭ сдавали 5640 школьников Белгородской области. 604 ученика не сдали экзамены по предметам по выбору. Троих выпускников удалили с экзаменов за нарушение порядка проведения ГИА-11.
В прошлом году экзамены сдавали 4653 выпускника. Из них провалили экзамен по предметам по выбору 777 школьников. За нарушение порядка проведения ГИА-11 с ЕГЭ удалили также троих выпускников.
В текущем году ЕГЭ сдают 4438 школьников Белгородской области. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, на сегодняшний день по основным дисциплинам не сдали ЕГЭ четыре человека. Двоих учеников удалили с экзаменов, и ещё двое получили «двойки».