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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Двоих белгородских выпускников удалили с экзаменов в 2024 году

Две «двойки», двоих удалили: как выпускники сдают ЕГЭ в Белгородской области

25 июня 2024, 10:56
Фото: 1MI

Двоих белгородских выпускников удалили с экзаменов в 2024 году

Данными поделились с журналистами Бел.Ру в областном правительстве. Всего за 2022 и 2023 год с ЕГЭ удалили шестерых выпускников Белгородской области.

По официальным данным, в 2022 году ЕГЭ сдавали 5640 школьников Белгородской области. 604 ученика не сдали экзамены по предметам по выбору. Троих выпускников удалили с экзаменов за нарушение порядка проведения ГИА-11.

В прошлом году экзамены сдавали 4653 выпускника. Из них провалили экзамен по предметам по выбору 777 школьников. За нарушение порядка проведения ГИА-11 с ЕГЭ удалили также троих выпускников.

В текущем году ЕГЭ сдают 4438 школьников Белгородской области. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, на сегодняшний день по основным дисциплинам не сдали ЕГЭ четыре человека. Двоих учеников удалили с экзаменов, и ещё двое получили «двойки».

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Школьники#ЕГЭ#Эксклюзив#Выпускники#Экзамены#Белгород
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