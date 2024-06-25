Две «двойки», двоих удалили: как выпускники сдают ЕГЭ в Белгородской области

В текущем году ЕГЭ сдают 4438 школьников Белгородской области. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, на сегодняшний день по основным дисциплинам не сдали ЕГЭ четыре человека. Двоих учеников удалили с экзаменов, и ещё двое получили «двойки».