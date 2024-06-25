Без урожая яблок: чем обернутся майские заморозки для покупателей и производителей?

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В результате весенних заморозков, которые охватили 21 регион России, более 1% урожая погибло. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщает ТАСС.
Как отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев, майские заморозки привели к гибели более 1 млн га посевов, в том числе 850 тыс. га зерновых. При этом ущерб агросектору пока не подсчитан.
Из-за аномальных заморозков более половины будущего урожая потеряли и российские садоводы, сообщило издание «Агроэксперт» со ссылкой на вице-президента Национального союза производителей плодов и овощей Виталия Храмушина. Он отметил, что оценки разные: те хозяйства, которые обращались в союз, предварительно говорят о 70–90% потерь планируемого урожая.
По словам Храмушина, потери измеряются не только урожаем: есть хозяйства, в которых не только вымерзли завязи, но и пострадали сами деревья. А это, уточнил вице-президент союза, приведёт к дополнительным тратам, поскольку плодоносить деревья начинают в среднем через три-пять лет после посадки.
В обращении уточняется, что ситуация усугубляется высокой нагрузкой в виде ежемесячных платежей по инвестиционным и краткосрочным кредитам и договорам лизинга, поставившей ряд сельхозтоваропроизводителей на грань банкротства.
Чтобы выяснить масштабы трагедии для белгородцев из первых уст, журналисты Бел.Ру связались с директором по производству предприятия «Белгородские яблоки». Андрей Букавнев подробно рассказал об убытках и о том, как компании приходится переживать сложный период.
Стоит отметить, что предприятие «Белгородские яблоки» создали в 2016 году. Сегодня сад насчитывает почти 700 га фруктовых деревьев. В основном это яблони (685 га) и черешня (15 га). Построено современное фруктохранилище, закуплено оборудование для фасовки и сортировки, а также для ухода за садом для выращивания фруктов европейского качества.
Андрей Николаевич отметил, что волна заморозков бывает каждый год, но в этом году они были сильнее, чем обычно. К тому же в этом году было смещено цветение — сад зацвёл на две недели раньше, чем обычно.
Была очень тёплая весна, и в момент основных заморозков (в ночь с 9 на 10 мая) метеостанции по саду зафиксировали температуру до семи градусов мороза. Заморозок был радиационный, то есть шёл по низу, не поднимаясь вверх. На некоторых участках он держался около трёх часов, что очень много. Если бы заморозки были кратковременные, потери не были бы такими критичными.
Андрей Букавнев
Специалист добавил, что на момент заморозков цветение практически закончилось и на деревьях появились завязи. Соответственно все будущие плоды были повреждены морозом, и в течение последующих 10 дней вся завязь упала.
В этом году мы остались без урожая. Пострадал весь сад — что-то чуть меньше, что-то чуть больше. В меньшей степени пострадали верхушки деревьев. Но это абсолютно незначительный процент. И качество этих яблок вызывает большие вопросы, поскольку возможен дефект в развитии плодов. Эти яблоки больше технические, нежели продовольственные.
Андрей Букавнев
В агропромышленном комплексе Белгородской области режим чрезвычайной ситуации из-за заморозков ввели с 4 мая. В целом в регионе погибло 5,3% посевных площадей. Самый большой урон нанесён ранним зерновым культурам, а также плодовым насаждениям.
Что касается многолетних плодово-ягодных культур, их общая площадь на территории области составляет 5595 га, большую часть площадей занимает яблоня (4426 га). В результате заморозков пострадало 74 сельхозтоваропроизводителя, которые занимаются выращиванием плодово-ягодных культур.
Как сообщили Бел.Ру в областном правительстве, процент потери садоводами урожая в 2024 году составил до 90% в зависимости от местности.
Больше всего пострадали предприятия, для которых закладка и уход за многолетними насаждениями являются основным видом деятельности. Также ущерб нанесён многолетним насаждениям яблонь (3149,60 га).
Всего в 2023 году в Белгородской области собрали 53 691,3 тонн яблок. Прогноз ожидаемого валового сбора яблок в 2024 году с учётом заморозков составляет 6951 тонну.
По словам Андрея Букавнева, что касается убытков, то оценка зависит от методики подсчёта. Если учитывать понесённые затраты в этом году, как считает минсельхоз, цифра будет одна. При этом в расчёт не учитывается кредитная нагрузка предприятия.
Мы ведём разговоры с банком о получении кредитных каникул или других видов помощи. Довольно сложная ситуация. Надеемся на помощь и поддержку со стороны государства. Стараемся также и сами делать что-то в этой ситуации. Мы обращались к региональным властям. Можем рассчитывать на помощь в размере затрат, которые были понесены в этом году с января по май. А там основных затрат и не было. Цифры несопоставимы. Но мы, конечно, будем рады любой помощи.
Андрей Букавнев
Спикер отметил, что также при подсчёте убытков стоит учитывать то, что работы в саду не останавливаются и ведутся круглогодично.
С учётом заморозков работ будет ещё больше, так как нужно сделать всё для того, чтобы поддержать сам сад. Это касается обрезки, подвязки, ухода и других операций. Мы сейчас работаем на урожай следующего года. Стоит отметить, что яблоня плодоносит на двухлетней древесине. Ветки, которые выросли в прошлом году, на них заложились плодовые почки — это урожай следующего года. В этом году повреждены весенние приросты и урожай. То есть работа всего прошлого года пошла насмарку.
Андрей Букавнев
В прошлом году предприятие собрало порядка 15 тысяч тонн урожая с учётом того, что ещё не все сады вступили в плодоношение, так как высадка началась в 2018 году с 25 га. Основные посадки завершили в 2024 году. В планах было собрать на порядок больше.
В целом помогать необходимо не только нашему предприятию, но и отрасли в целом. В этом году все находятся в одинаковой ситуации. Коллапс, который произошёл, коснулся всех компаний. Вопрос стоит о сокращении персонала, а люди — это самое главное. Мы нарабатывали персонал семь лет. Сейчас мы потратим все усилия на то, чтобы сохранить не только сад, но и команду. Ситуация сложная и неоднозначная. Если бы была помощь со стороны властей и банка, мы бы прошли этот период легче. Работы в этом направлении ведутся. Будем надеяться, что нас услышат и помогут.
Андрей Букавнев
С помощью аналитической системы «Чеkko» журналисты Бел.Ру выяснили, что в Белгородской области выращиванием семечковых и косточковых культур занимаются 22 организации. Например, «Корочанский плодопитомник». Предприятие работает в Корочанском районе с 2019 года. Учредитель — Елена Шайдорова. По итогам 2023 года выручка от продажи составила 347 млн рублей, а чистая прибыль превысила 74,3 млн рублей, что на 354% больше, чем в 2022 году.
Ещё одно предприятие, которое занимается выращиванием семечковых и косточковых культур, — «Сады Белогорья». Компания работает в Яковлевском округе с 2008 года. Руководитель — Николай Разуваев, а учредители — Лариса Ковалёва и Владимир Зотов. В 2023 году чистая прибыль компании составила 29,9 млн рублей, а выручка от продажи — 187 млн рублей.
Также выращиванием семечковых и косточковых культур занимается компания «Фруктовое поле». Фирма зарегистрирована в Белгороде в 2019 году. Генеральный директор — Ирина Драгалева. Владельцы — Иван Праля (9,98%) и торговый дом «Ландшафт» (90,02%). По итогам 2023 года организация отчиталась о выручке в размере 147 млн рублей и чистой прибыли в 49,1 млн рублей, что на 1348% больше, чем в 2022 году (3,4 млн рублей).
В этой же сфере работает предприятие «Старооскольский питомник №1». Компания зарегистрирована в Старом Осколе с 2021 года. Директор — Эдуард Орлов. Учредители — Эдуард Орлов и Арина Виноградова. За 2023 год выручка от продажи организации составила 11,2 млн рублей, а чистая прибыль достигла 345 тысяч рублей.
А ещё выращиванием семечковых и косточковых культур занимается фирма «Новая слобода», в которой учредителем является Вера Савченко. Компания зарегистрирована в Белгороде в 2019 году. За год фирма сумела сократить сумму убытков с 23,7 млн рублей в 2022 году до 7,2 млн рублей в 2023 году. При этом выручка от продаж по итогам прошлого года составила 28,6 млн рублей.
Разумеется, пока сложно подсчитать точные суммы убытков, которые понесут предприятия, но можно предположить, что при потерях порядка 70-80% урожая и миллионной прибыли по итогам 2023 года ущерб отрасли нанесён колоссальный.
Как рассказали Бел.Ру в правительстве Белгородской области, в настоящее время совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации прорабатывается вопрос о предоставлении мер государственной поддержки пострадавшим в результате заморозков сельскохозяйственным товаропроизводителям .
Таким образом, убытки белгородских садоводов в этом году значительные. Со стороны государства меры поддержки прорабатываются, но будут ли они сопоставимы с реальными цифрами по убыткам? Смогут ли в итоге аграрии реанимироваться, чтобы в 2025 году яблоки не стали роскошью?