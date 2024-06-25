Белгородские наркоманы: кто они и как им помочь?

Согласно статистике, чаще всего к употреблению психоактивных веществ (ПАВ) склонны люди трудоспособного возраста. Редко наркоманами становятся граждане старше 35 лет. А те, кто начал употреблять ПАВ в подростковом возрасте, часто не доживают даже до 25 лет. Однако важно понимать, что, если человек начинает употреблять синтетические наркотики, он уже не сможет бросить сам. Специалисты в этой области сравнивают наркозависимость с раком души, который разъедает человека изнутри.