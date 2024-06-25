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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

В Белгородской области свыше 2,9 тыс. человек употребляют наркотики

Белгородские наркоманы: кто они и как им помочь?

25 июня 2024, 11:29
Фото: 1MI

В Белгородской области свыше 2,9 тыс. человек употребляют наркотики

Как долго живут наркоманы? Почему важно вовремя обратиться за помощью? Обо всём этом рассказала главврач областного наркологического диспансера Елена Тращенко.

Согласно статистике, чаще всего к употреблению психоактивных веществ (ПАВ) склонны люди трудоспособного возраста. Редко наркоманами становятся граждане старше 35 лет. А те, кто начал употреблять ПАВ в подростковом возрасте, часто не доживают даже до 25 лет. Однако важно понимать, что, если человек начинает употреблять синтетические наркотики, он уже не сможет бросить сам. Специалисты в этой области сравнивают наркозависимость с раком души, который разъедает человека изнутри.

Как отмечает главный врач ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер» Елена Тращенко, средняя продолжительность жизни людей с зависимостью от психоактивных веществ составляет пять или семь лет. После этого, скорее всего, наступит смерть из-за нарушения работы внутренних органов.

«Что касается передозировки, она может случиться как через год, так и спустя несколько дней после знакомства с наркотиком — здесь нельзя сказать однозначно», — говорит Елена Тращенко.

Причины смерти наркозависимых разнообразны, но, как это ни парадоксально, чаще всего они погибают в результате несчастных случаев. Некоторые выпадают из окна, другие попадают под машину, а третьи, не рассчитав дозу, умирают из-за отравления.

Человек может обратиться за помощью в наркологический диспансер самостоятельно, пока он ещё может контролировать своё состояние. Также пациентов могут привозить сотрудники правоохранительных органов для проведения освидетельствования или медицинские работники скорой помощи, если у пациента наблюдается острая интоксикация. После курса лечения пациенту назначается поддерживающая терапия.

На сегодняшний день в Белгородской области зарегистрировано 2920 человек, которые употребляют наркотические вещества. Из них 895 человек страдают наркоманией, а 2025 — употребляют психоактивные вещества с пагубными последствиями для здоровья. Это на 4,5% меньше, чем в прошлом году. Положительная динамика связана с проведением профилактических мероприятий, направленных на предотвращение употребления наркотиков, и ранним выявлением людей, которые столкнулись с этой проблемой.

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#Валерия Колесникова#Медицина#Здоровье#Наркоманы#Белгород#Зависимость
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