Белгородские наркоманы: кто они и как им помочь?

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Согласно статистике, чаще всего к употреблению психоактивных веществ (ПАВ) склонны люди трудоспособного возраста. Редко наркоманами становятся граждане старше 35 лет. А те, кто начал употреблять ПАВ в подростковом возрасте, часто не доживают даже до 25 лет. Однако важно понимать, что, если человек начинает употреблять синтетические наркотики, он уже не сможет бросить сам. Специалисты в этой области сравнивают наркозависимость с раком души, который разъедает человека изнутри.
Как отмечает главный врач ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер» Елена Тращенко, средняя продолжительность жизни людей с зависимостью от психоактивных веществ составляет пять или семь лет. После этого, скорее всего, наступит смерть из-за нарушения работы внутренних органов.
«Что касается передозировки, она может случиться как через год, так и спустя несколько дней после знакомства с наркотиком — здесь нельзя сказать однозначно», — говорит Елена Тращенко.
Причины смерти наркозависимых разнообразны, но, как это ни парадоксально, чаще всего они погибают в результате несчастных случаев. Некоторые выпадают из окна, другие попадают под машину, а третьи, не рассчитав дозу, умирают из-за отравления.
Человек может обратиться за помощью в наркологический диспансер самостоятельно, пока он ещё может контролировать своё состояние. Также пациентов могут привозить сотрудники правоохранительных органов для проведения освидетельствования или медицинские работники скорой помощи, если у пациента наблюдается острая интоксикация. После курса лечения пациенту назначается поддерживающая терапия.
На сегодняшний день в Белгородской области зарегистрировано 2920 человек, которые употребляют наркотические вещества. Из них 895 человек страдают наркоманией, а 2025 — употребляют психоактивные вещества с пагубными последствиями для здоровья. Это на 4,5% меньше, чем в прошлом году. Положительная динамика связана с проведением профилактических мероприятий, направленных на предотвращение употребления наркотиков, и ранним выявлением людей, которые столкнулись с этой проблемой.