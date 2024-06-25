Белгородец утром ушёл на рыбалку, а вечером его нашли убитым в водоёме

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В Северском Донце в Белгородском районе обнаружили труп мужчины. Произошло это 23 июня на участке недалеко от Дубового.
Как выяснили следователи, мужчину убили. Жертвой оказался 59-летний житель Белгородского района. Утром 23 июня он ушёл на рыбалку. Уже около пяти часов вечера нашли его тело. Установлено, что мужчине выстрелили в голову.
Возбуждено уголовное дело по статье за убийство (ч. 1 ст. 105 УК). Следователи допрашивают свидетелей, осмотрели место происшествия. Личность стрелявшего устанавливается.
Напомним, что в июне в Старом Осколе неизвестные стреляли в экс-мэра Купянска Геннадия Мацегору. Спустя несколько дней после покушения несколько источников сообщили о его смерти.
Ещё один мужчина нанял киллера, чтобы расквитаться со знакомым.