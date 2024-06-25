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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Следком

Белгородец утром ушёл на рыбалку, а вечером его нашли убитым в водоёме

25 июня 2024, 11:30
Фото: 1MI
Следком

Под Белгородом возбудили уголовное дело по факту убийства рыбака

Жертвой оказался 59-летний житель Белгородского района. Установлено, что ему выстрелили в голову. СК проверяет обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В Северском Донце в Белгородском районе обнаружили труп мужчины. Произошло это 23 июня на участке недалеко от Дубового.

Как выяснили следователи, мужчину убили. Жертвой оказался 59-летний житель Белгородского района. Утром 23 июня он ушёл на рыбалку. Уже около пяти часов вечера нашли его тело. Установлено, что мужчине выстрелили в голову.

Возбуждено уголовное дело по статье за убийство (ч. 1 ст. 105 УК). Следователи допрашивают свидетелей, осмотрели место происшествия. Личность стрелявшего устанавливается.

Напомним, что в июне в Старом Осколе неизвестные стреляли в экс-мэра Купянска Геннадия Мацегору. Спустя несколько дней после покушения несколько источников сообщили о его смерти.

Ещё один мужчина нанял киллера, чтобы расквитаться со знакомым.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Убийство#Уголовное дело#Новости Белгорода#Рыбалка#Белгород
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