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Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

В Белгороде раскрыли кражу из ювелирной мастерской

Белгородец пробрался в ювелирную мастерскую и вынес украшений на 1 млн рублей

25 июня 2024, 06:55
Фото: 1MI

В Белгороде раскрыли кражу из ювелирной мастерской

Грабитель решил обогатиться за счёт ювелирной мастерской, но его в итоге раскрыли. Подробности сообщили в прокуратуре Белгородской области.

Житель Белгорода решил крупно нажиться и ограбить мастерскую «Ювелир». В магазине стройматериалов он купил разводной ключ и отвёртки. Ими мужчина взломал входную дверь и проник внутрь.

Из мастерской он похитил золотые украшения и сбежал с места ограбления. Сумма украденного составила более одного миллиона рублей.

Вскоре злоумышленника обнаружили и задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело за «кражу, совершённую с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере» (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Напомним, это не первый случай ограбления ювелирной мастерской в Белгороде. В октябре 2023 года преступники обокрали другую мастерскую на 1,8 млн рублей. Тогда им пришлось почти полностью возместить ущерб владельцу.

Обокрали ювелирную мастерскую на 1,8 млн рублей, но незадача вышла
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Взлом#Белгород#Ювелирная мастерская
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