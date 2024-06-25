Белгородец пробрался в ювелирную мастерскую и вынес украшений на 1 млн рублей

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Житель Белгорода решил крупно нажиться и ограбить мастерскую «Ювелир». В магазине стройматериалов он купил разводной ключ и отвёртки. Ими мужчина взломал входную дверь и проник внутрь.
Из мастерской он похитил золотые украшения и сбежал с места ограбления. Сумма украденного составила более одного миллиона рублей.
Вскоре злоумышленника обнаружили и задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело за «кражу, совершённую с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере» (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).
Суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Напомним, это не первый случай ограбления ювелирной мастерской в Белгороде. В октябре 2023 года преступники обокрали другую мастерскую на 1,8 млн рублей. Тогда им пришлось почти полностью возместить ущерб владельцу.