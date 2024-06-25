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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Последствия ночной атаки ВСУ на Белгород

Белгород пережил мощнейшую атаку, а защита Полежаева заявила об угрозах

25 июня 2024, 15:30
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Последствия ночной атаки ВСУ на Белгород
Минувшая ночь выдалась для белгородцев очень громкой, адвокат экс-замгубернатора Константина Полежаева заявил, что ему и его подзащитному угрожали, а в регионе тем временем подводят первые итоги ЕГЭ — без «двоечников» не обошлось. Подробности — в итогах дня.
Сюжет
ЕГЭ

Громкая ночь в Белгороде

Минувшей ночью столица региона пережила мощнейшую атаку. Сначала по городу ударили беспилотниками, а затем обстреляли.

Ранены два человека — мужчина и женщина. Первый от госпитализации отказался, вторая остаётся в реанимации. Пациентка в тяжёлом состоянии, возможно, пострадала при обстреле цеха.

Один из беспилотников врезался в новый 18-этажный дом на Харгоре. Он и понёс наибольшие разрушения. В другой многоэтажке задело газопровод, из-за чего несколько квартир на время остались без газа.

Всего в результате ночной атаки в Белгороде повреждено шесть многоквартирных и четыре частных дома, 17 машин, три коммерческих объекта.

Ещё два человека пострадали минувшей ночью при атаке БПЛА на Яковлевский горокруг. Обоих ранило в Строителе, дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно. Также в результате атаки есть разрушения, в том числе полностью разрушен балкон в одном из МКД.

Без жертв, к сожалению, тоже не обошлось. Погибла пожилая жительница Беловского в Белгородском районе. В её дом было прямое попадание.

Под обстрелом минувшей ночью был и город Шебекино. Разрушения есть, но обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Гладков уточнил подробности ночной атаки БПЛА на Белгородскую область
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Полежаеву и его адвокату угрожали?

В Белгороде тем временем продолжается рассмотрение уголовного дела против бывшего замгубернатора Константина Полежаева. Адвокат экс-чиновника Сергей Анохин попросил, чтобы слушания проводили в закрытом режиме.

Причиной такой просьбы стали угрозы, которые стали поступать адвокату и подзащитному. По словам Анохина, тревожные сообщения приходили с неизвестных номеров.

Ещё одним аргументов в пользу закрытых заседаний адвокат посчитал то, что Константин Полежаев, будучи чиновником, имел отношение к строительству защитных сооружений на границе, а разглашение этой информации нежелательно.

Однако доводы эти не убедили ни прокурора, ни суд — заседание в итоге продолжилось в открытом режиме.

Адвокат экс-замгубернатора Полежаева: Мне и моему подзащитному угрожали
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Первые результаты ЕГЭ, в том числе грустные

Основные дисциплины не сдали четверо белгородских выпускников. Такую статистику привёл губернатор Вячеслав Гладков. Двое получили «двойки», ещё двоих удалили с экзаменов.

Стоит ещё раз уточнить, что речь идёт именно об основных предметах — русском языке и математике. Статистику по остальным дисциплинам приведут позже.

Всего же ЕГЭ в этом году, несмотря на сложную обстановку, решили сдать 4438 выпускников.

Удалили с экзамена, получили двойки: ЕГЭ в этом году завалили четверо белгородцев
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