Белгород пережил мощнейшую атаку, а защита Полежаева заявила об угрозах

Ещё два человека пострадали минувшей ночью при атаке БПЛА на Яковлевский горокруг. Обоих ранило в Строителе, дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно. Также в результате атаки есть разрушения, в том числе полностью разрушен балкон в одном из МКД.