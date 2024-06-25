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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Боевая божья коровка

Атакует головой: белгородские инженеры представили боевую божью коровку

25 июня 2024, 10:57
Фото: Группа команды OSKOL ROBOTICS в ВК
Боевая божья коровка

Робота — божью коровку показали белгородские разработчики

Команда робототехников из Старого Оскола — Oskol Robotics — создала боевое механическое насекомое. Его представят на международной выставке роботов, подробности сообщили «Известия».

Старооскольские инженеры, программисты и дизайнеры команды OSKOL ROBOTICS создали боевого робота — божью коровку. Механическое насекомое «Аномалия» перемещается на шести лапах, атакует головой и весит 110 кг.

Скорость робота достигает 8 км/ч. Для атаки он также оснащён мощной вращающейся титановой балкой-спиннером, которая делает пять тысяч оборотов в минуту.

«Аномалию» представят на международном чемпионате по робототехнике «Битва роботов». Первый этап состоится в начале осени 2024 года.

Боевая божья коровка
Видео: Видео «IZ.RU»
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#Валерия Колесникова#Видео#Белгородская область#Старый Оскол#Технологии#Инженеры#Новости Белгорода#Робототехника#Белгород#Oskol Robotics#Битва роботов
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