Атакует головой: белгородские инженеры представили боевую божью коровку

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Старооскольские инженеры, программисты и дизайнеры команды OSKOL ROBOTICS создали боевого робота — божью коровку. Механическое насекомое «Аномалия» перемещается на шести лапах, атакует головой и весит 110 кг.
Скорость робота достигает 8 км/ч. Для атаки он также оснащён мощной вращающейся титановой балкой-спиннером, которая делает пять тысяч оборотов в минуту.
«Аномалию» представят на международном чемпионате по робототехнике «Битва роботов». Первый этап состоится в начале осени 2024 года.