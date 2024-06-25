Агрессивная политика конкурентов и 392 млн рублей прибыли: что указано в отчёте ЖБК?

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Так, по итогам 2023 года завод Железобетонных конструкций-1 выпустил товарной продукции на 2,622 млрд рублей. Это составило 93% по отношению к прошлогоднему уровню, когда ЖБК произвели изделий на 2,8 млрд рублей. До выполнения плана не хватило 4%.
По итогам прошлого года завод получил чистой прибыли на 392 млн рублей. Сумма выручки же достигла 2,6 млрд рублей — чуть меньше, чем в 2022 году. При этом коммерческие расходы ЖБК увеличились на 41% — со 105 млн рублей до 148 млн рублей.
Сильно сократились по сравнению с 2022 годом «прочие расходы» — на 82%, с 528 млн рублей до 97 млн рублей.
Часть вырученных денег завод потратил на благотворительность — 300 тыс. рублей. Для сравнения, в отчёте за 2022 год указана сумма 0,4 млн (400 тыс.) рублей, а за 2021 год — 1,492 млн рублей. 5,1 млн рублей были направлен в 2023 году на мероприятия «социального характера».
Примечательно, но в 2023 году руководство ЖБК не принимало решения о выплате дивидендов по акциям — как и в 2022 году. При этом в 2021 году, до начала СВО, предприятие выплатило дивидендами 65 млн рублей, или по 280 рублей за акцию.
В перечень внешних факторов риска ЖБК выделило:
Что касается последнего, то с конкурентами-производителями железобетона предприятие намерено вести борьбу путём и снижения цены, и повышения качества продукции. Примечательно, но внешние факторы риска для ЖБК не меняются с 2021 года.
Планирует завод и развиваться. Для достижения этих целей предприятие намерено снизить затраты на производство продукции, усовершенствовать производство продукции и участвовать в областных программах благоустройства населённых пунктов. Кроме того, ищет ЖБК и рынки сбыта за пределами Белгородской области. Впрочем, эти планы также долгое время не менялись.
«Необходимо целенаправленно проводить политику энергосбережения, поиска „узких мест“ в производстве, обновления основных фондов, усилить входной контроль качества сырья, продолжать поиск более дешёвого сырья, поддерживать конкурентоспособную заработную плату», — из отчёта ЖБК за 2023 год.
Также последние три года общество не совершало сделок, признаваемых Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными. Для справки: крупной сделкой считается сделка, связанная с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества.
Председателем совета директоров ЖБК-1 в 2023 году являлась Галина Абрамова. Напомним, что по итогам 2022 года женщина заняла 30-е место в рейтинге самых богатых белгородцев. Вполне вероятно, что Абрамова займёт место и в новом рейтинге богачей от Бел.Ру, который редакция готовит к осени.
Стоит отметить, что Абрамова является дочерью Юрия Селиванова. Последний сам был председателем совета директоров в 2022 году, но по окончанию 2023 года известный белгородец указан в отчёте лишь как член совета.
Экс-депутат Государственной Думы Селиванов считается сильной фигурой в области. В последнем рейтинге самых влиятельных белгородцев он занял 78-е место. Ранее Юрий Селиванов попадал и в топы богачей: например, в 2022 году он занимал 35-е место в рейтинге самых богатых белгородцев области с суммой активов на 1,8 млрд рублей.
Судя по всему, бизнесмен передал свои активы родственникам, ведь в топ богатых попали и его племянник Александр Селиванов, и вторая дочь экс-депутата Ольга Чернова. Примечательно, но последняя также входит в состав совета директоров, в отличие от Александра Селиванова. Зато он — генеральный директор компании СЗ «Управляющая компания ЖБК-1» и также вошёл в топ влиятельных.