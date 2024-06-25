Агрессивная политика конкурентов и 392 млн рублей прибыли: что указано в отчёте ЖБК?

Примечательно, но в 2023 году руководство ЖБК не принимало решения о выплате дивидендов по акциям — как и в 2022 году. При этом в 2021 году, до начала СВО, предприятие выплатило дивидендами 65 млн рублей, или по 280 рублей за акцию.