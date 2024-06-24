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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

В белгородском водоканале рассказали, как сформировались тарифы на воду

В каком районе Белгородской области самый высокий тариф на воду?

24 июня 2024, 14:48
Фото: Изображение Midjourney

В белгородском водоканале рассказали, как сформировались тарифы на воду

Исполняющий обязанности генерального директора ГУП «Белоблводоканал» Андрей Колесников во время брифинга объяснил, как сложились тарифы на воду в Белгородской области.

Андрей Колесников рассказал, что с 1 июля самый низкий тариф по водоснабжению будет в Волоконовском районе — 27,50 рубля за кубометр с НДС. Самый высокий — в Прохоровском районе, 52,55.

«Поэтому мы говорим, что именно введение единого тарифа — социальная справедливость. Чтобы каждый, все граждане в любом населённом пункте имели равный доступ к водоресурсам», — заявил и. о. гендиректора государственного унитарного предприятия.

Разрыв, по его словам, сложился из-за того, что в каждом горокруге был отдельный водоканал. Формировались тарифы очень давно, и передались в будущие они автоматически. Сейчас ведётся работа по введению единого тарифа в Белгородской области.

Единый тариф на водоснабжение хотят ввести в Белгородской области
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#Артем Черненко#Белгородская область#Прохоровский район#Водоснабжение#Волоконовский район#Белгород#Социальная справедливость#Тариф на воду
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