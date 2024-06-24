В каком районе Белгородской области самый высокий тариф на воду?

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Андрей Колесников рассказал, что с 1 июля самый низкий тариф по водоснабжению будет в Волоконовском районе — 27,50 рубля за кубометр с НДС. Самый высокий — в Прохоровском районе, 52,55.
«Поэтому мы говорим, что именно введение единого тарифа — социальная справедливость. Чтобы каждый, все граждане в любом населённом пункте имели равный доступ к водоресурсам», — заявил и. о. гендиректора государственного унитарного предприятия.
Разрыв, по его словам, сложился из-за того, что в каждом горокруге был отдельный водоканал. Формировались тарифы очень давно, и передались в будущие они автоматически. Сейчас ведётся работа по введению единого тарифа в Белгородской области.