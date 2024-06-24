В ГК «Титан» назвали итоги ПМЭФ-2024 и перспективы развития российского химпрома

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Отметим, «Титан» является лидером в сфере химической промышленности России.
В настоящее время активно ведется работа над семью проектами по импортозамещению в области малотоннажной и среднетоннажной химии. Три проекта запустят в промышленное производство уже в 2024 году — метионин, изофорон и полибутилентерефталат. Михаил Сутягинский отметил, что в России еще не налажено производство изофорона и полибутилентерефталата, и компания в полном объеме сможет удовлетворить потребности внутреннего рынка в этих продуктах, передает newizv.ru.
ГК «Титан» планирует в 2025 году запустить завод по производству силикагелей и силиказолей в Дзержинске (Нижегородская область). Кроме того, в 2026 году будет построена вторая очередь производства ПЭТ/ПБТ в Пскове.
В последние годы компания «Титан» успешно реализовала проекты по реконструкции производства фенол-ацетона и метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). Заводы компании являются самыми крупными в России по производству данных видов продукции.
В 2021 году, в условиях нехватки антисептиков и спиртосодержащих продуктов, ГК «Титан» начала выпускать изопропиловый спирт — 60 тысяч тонн в год. Вся продукция имеет высокое качество и является сырьевой базой для различных отраслей, включая лакокрасочную, химическую, авиационную, медицинскую и нефтеперерабатывающую.
Ожидается, что в следующем году инвестиции ГК «Титан» удвоятся и достигнут 15 миллиардов рублей. Компания реализует проекты на общую сумму более 350 миллиардов рублей. Объем выпуска по итогам 2024 года должен составить около 800 тысяч тонн, а выручка ожидается на уровне 60 миллиардов рублей, рассказал Сутягинский.
На ПМЭФ-2024 было подписано несколько важных соглашений, включая сотрудничество с Газпромбанком в качестве стратегического партнера по реализации проекта ЭП-600 в Омской области, сообщил руководитель компании.
На форуме было заключено соглашение между ГК «Титан», Акционерным Банком «РОССИЯ» и правительством Омской области с целью разработки и реализации инвестиционных проектов в области мало- и среднетоннажной химии.
Михаил Сутягинский отметил необходимость достижения технологического лидерства в химической отрасли. Компания активно реализует новые проекты, формирует собственную научную базу, внедряет технологические инновации и создает кадровый резерв. В регионах присутствия открываются инжиниринговые центры, где ведутся научные исследования и разработки, а также внедряется современная полимерная продукция.
В Омске уже успешно функционирует инновационный кластер. В ближайшее время такой кластер появится в Пскове. Сутягинский уверен, что подобные центры станут средством технологического развития отечественной химической промышленности.