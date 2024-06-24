В ГК «Титан» назвали итоги ПМЭФ-2024 и перспективы развития российского химпрома

В настоящее время активно ведется работа над семью проектами по импортозамещению в области малотоннажной и среднетоннажной химии. Три проекта запустят в промышленное производство уже в 2024 году — метионин, изофорон и полибутилентерефталат. Михаил Сутягинский отметил, что в России еще не налажено производство изофорона и полибутилентерефталата, и компания в полном объеме сможет удовлетворить потребности внутреннего рынка в этих продуктах, передает newizv.ru.