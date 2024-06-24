Украинский дрон взорвал белгородскую машину, водитель ранен

Posted Сегодня, 19:47
Published Сегодня, 19:47
Modified Сегодня, 19:49
Updated Сегодня, 19:49
В районе многострадального села в белгородском приграничье дрон-камикадзе ВСУ атаковал ехавший автомобиль. Произошёл взрыв. Сидевший за рулём мужчина получил черепно-мозговую травму и осколки в лопатку и плечи.
Он самостоятельно добрался до районной больницы. Дальше лечить его продолжать в горбольнице №2 в Белгороде.
Мужчина стал десятым раненым при обстрелах и атаках беспилотников белгородском приграничье за первый день недели.