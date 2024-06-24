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Posted Сегодня, 19:47

Published Сегодня, 19:47

Modified Сегодня, 19:49

Updated Сегодня, 19:49

Белгородец получил ранения после атаки дрона ВСУ на его машину

Украинский дрон взорвал белгородскую машину, водитель ранен

24 июня 2024, 19:47
Фото: Изображение Midjourney

Белгородец получил ранения после атаки дрона ВСУ на его машину

Целью для БПЛА стал автомобиль в селе Безымено Грайворонского округа. Подробности рассказал Вячеслав Гладков.

В районе многострадального села в белгородском приграничье дрон-камикадзе ВСУ атаковал ехавший автомобиль. Произошёл взрыв. Сидевший за рулём мужчина получил черепно-мозговую травму и осколки в лопатку и плечи.

Он самостоятельно добрался до районной больницы. Дальше лечить его продолжать в горбольнице №2 в Белгороде.

Мужчина стал десятым раненым при обстрелах и атаках беспилотников белгородском приграничье за первый день недели.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Грайворонский горокруг#Безымено#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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